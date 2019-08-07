Bakan Gül: Meclisin ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak

11'inci Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı sisteminde yaşanan değişimleri ve yenilikleri anlattı. Daha güçlü bir yargı sistemi inşa etmenin çabası içinde olduklarını belirten Bakan Gül, yargı sisteminin dürüstlük ve adalet gibi değerler üzerinde yükselmesi için sürekli çaba içinde olacaklarını söyledi.

'MECLİSİN İLK GÜNDEM MADDESİ OLACAK'

Temel önceliklerinin yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı olduğunu belirten Bakan Gül, "Bizim vizyonumuz, güven veren ve geliştirilebilen adalet vizyonu. Güven veren adalet sistemi dediğimizde insanı merkeze alan adalet politikalarını anlıyoruz ve sistemin merkezine adaleti, hak ve hakkaniyet eksenini merkeze alıyoruz. Adaleti sağlama amacı önündeki bütün engelleri kaldırmak temel hedefimizdir. Kanun gerektiren, kararname gerektiren, uygulamaları masaya yatırdık. Kanun gerektiren konularla ilgili meclis Ekim ayında açıldığında ilk gündem maddesi Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır. Bu konuda paketler halinde bir takım düzenlemeler elbette gündeme gelecektir, en büyük takipçisi olacağız" dedi.