Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklandığı kaydedilen bu ırkları beslediği tespit edilenlerin ilgili yasa gereği hayvan başına 7 bin 802 lira para cezasıyla cezalandırılacağı ve hayvanlara el konacağı vurgulandı.
Başta pitbull olmak üzere 'tehlike arzeden' 4 köpek ırkını dolaylı veya doğrudan bulunduranlara 7 bin 802 lira para cezası uygulandığı bildirildi.
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklandığı kaydedilen bu ırkları beslediği tespit edilenlerin ilgili yasa gereği hayvan başına 7 bin 802 lira para cezasıyla cezalandırılacağı ve hayvanlara el konacağı vurgulandı.
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