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14:56 12 Ağustos 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Taksim Meydanı için arkadaşlarımız yine bir yol haritası belirlediler. Hızlıca sağlıklı bir proje elde etme adına çalışmaları kamuoyu önünde kısmen yarışma ve seçici kurulların oluşması ile yönetmeyi planlıyoruz ve vatandaşın da takdirine sunmayı niyetindeyiz" diye konuştu.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Berk Özkan
    İmamoğlu: Taksim Meydanı dönüştürülmeli, Gezi Parkı korunmalı
    İmamoğlu, Beşiktaş’ta devam eden metro çalışmalarını yerinde inceledi. İmamoğlu’na İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin ve bölgedeki arkeolojik kazıları yürüten İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal ve çok sayıda teknik ekip de eşlik etti. 

    Metro çalışmaları sırasında ortaya çıkan tarihi eser niteliği olan kalıntılar hakkında da bilgi alan İmamoğlu, “Buradaki kazılardan dolayı, bu istasyon alanında bir gecikme söz konusu ama bizim Kabataş – Mahmutbey hattını engelleyici bir durum ortaya koymuyor. Sadece bu durak geç devreye girebilir” dedi.

     

    'BU DURAK GEÇ DEVREYE GİREBİLİR'

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde yapımı devam eden Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı’nın Beşiktaş istasyonundaki inşaat şantiyesine geldi.

    Şantiyedeki çalışmalar ve arkeolojik kazılar hakkında İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin'den bilgi alan Ekrem İmamoğlu daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

    İmamoğlu, "Kabataş –Mahmutbey metromuzun bir parçası burası. Buradaki kazı çalışmaları bizim için çok önem arz ediyor. İstanbul’un muazzam bir tarihi geçmişine ışık tutan bir çalışma var burada. Son aldığımız bilgiye göre de zaten buradaki kazılardan dolayı, bu istasyon alanında bir gecikme söz konusu ama bizim Kabataş – Mahmutbey hattını engelleyici bir durum ortaya koymuyor. Sadece bu durak geç devreye girebilir. Buradan giriş – çıkış biraz gecikebilir. Hatta onunla ilgili pratik bir çalışma da yapılıyor. Hattın devreye alınması ile ilgili öngördüğümüz tarihin gecikmesine sebep olacak bir durum değil. Yine Kabataş – Mahmutbey çalışacak ama bu durak gecikmeli olarak devam edecek. Şu an yapılan öngörülü çalışma bu. Kazı çalışmaları da en üst seviyede devam ediyor. İnsan heyecan duyuyor tabii. Hem Osmanlı, hem Bizans hem de Tunç Çağı Dönemi’ne kadar inen verilerin burada olması heyecan verici. Bu alanda istasyon çalışmaya başladığı andan itibaren bile, insanlar metroya iniş yapacaklar ama inmeseler de yukarıdan buradaki kalıntıları görebilecekleri bir düzeni sağlıyor olacak bu proje. Dolayısı ile burası hem bir istasyon hem de bir Açıkhava müzesi olacak. O bakımdan çok önemli.” Diye konuştu.

    MECİDİYEKÖY – 3. HAVALİMANI HATTI

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
    © AA / Orhan Akkanat
    İmamoğlu: Taksim Meydanı'ndaki düzenleme öncelikli
    Geçen yıldan itibaren duran yada yavaşlatılan metro hattı projelerine hassas bir şekilde baktıklarını ve söz konusu alanlarda önlem alma adına çalışma yapacaklarını ifade eden İmamoğlu, bu çalışmalarla ilgili en geç eylül ayına kadar rapor hazırlanacağını belirtti.

    Mecidiyeköy – İstanbul Havalimanı metro hattı projesi hakkında da konuşan İmamoğlu, “Mecidiyeköy – 3. Havalimanı hattı şu an Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihale edilmiş bir hat ve çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ihale ettiği bir hat değil. Bizim diğer metro ve metrobüs bağlantı hatları ile örtüşen bir istasyon yapısı oluşuyor. Ulaşım planında bu mevcut” şeklinde konuştu.

    'TAKSİM MEYDANI İÇİN ARKADAŞLARIMIZ YİNE BİR YOL HARİTASI BELİRLEDİLER'

    Kente genelindeki meydan projeleri hakkında da konuşan İmamoğlu, “Sadece Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy ve şu an çok konuşulan Taksim Meydanı değil, Bağcılar’dan Esenlere birçok meydanı gözlem altına aldık. Ben tümüyle çırılçıplak, çok fazla bir şey ifade etmeyen koca meydanların bu kentte kimlik katmadıklarını düşünüyorum. Taksim de onlardan biri. Bu yalnızca benim düşüncem değil. Birçok insanın, toplumun bu yönde düşüncesi var. Toplumun daha canlı ve kimlik buldukları bir meydan beklentisi var. Meydanların tarihi bir geçmişi ve misyonu da var. Bu bakımdan biz bu alanlar hakkında oturup karar vermek istemiyoruz. Taksim Meydanı için arkadaşlarımız yine bir yol haritası belirlediler. Hızlıca sağlıklı bir proje elde etme adına çalışmaları kamuoyu önünde kısmen yarışma ve seçici kurulların oluşması ile yönetmeyi planlıyoruz ve vatandaşın da takdirine sunmayı niyetindeyiz. Böyle bir metot netleştiğinde bunu sizle paylaşacağız. Hatta çok yakın zamanda paylaşacağız” dedi.

     

    Etiketler:
    İstanbul Havalimanı, Mecidiyeköy, Metro, Taksim Meydanı, Taksim, Ekrem İmamoğlu
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