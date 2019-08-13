Şarampole devrilen otomobildeki biri hamile 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kula'dan İncesu Mahallesi yönüne seyir giden 51 yaşındaki Yakup Yaman yönetimindeki 45 RA 3181 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Yakup Yaman yaralanmazken, otomobildeki 52 yaşındaki Döndü Yaman ve 5 aylık hamile olduğu öğrenilen 29 yaşındaki Fadime Kahraman yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Döndü Yaman ve Fadime Kahraman'ı, yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Döndü Yaman taburcu edilirken, Fadime Kahraman ise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.