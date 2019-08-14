Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin başlangıcından bu yana yaşanan kazalarda ölenlerin sayısı 52, yaralıların sayısı ise 427 oldu. Sadece son 24 saatteki kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin başladığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitimi ile tatilin son günü olan bugün saat 17.00 arasında meydana gelen trafik kazalarında 52 kişi öldü, 427 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun arttığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 17.00'ye kadar ülke genelinde ölümlü ve yaralamalı birçok kaza meydana geldi.

Son 24 saatteki kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin başladığı cuma günü mesai bitiminden şu ana kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 52'ye, yaralı sayısı 427'ye yükseldi.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI

Öte yandan tatilcilerin dönüş yolculuğu da başladı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görüldü.