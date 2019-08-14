Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı

Anadolu Ajansı muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun arttığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 17.00'ye kadar ülke genelinde ölümlü ve yaralamalı birçok kaza meydana geldi.
Son 24 saatteki kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı.
Bayram tatilinin başladığı cuma günü mesai bitiminden şu ana kadar meydana gelen kazalarda ölü sayısı 52'ye, yaralı sayısı 427'ye yükseldi.
DÖNÜŞ YOLCULUĞU BAŞLADI
Öte yandan tatilcilerin dönüş yolculuğu da başladı.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görüldü.
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