Samanyolu TV Genel Müdür Yardımcısı Faruk İlk'in kızı itirafçı oldu: Babam FETÖ'nün beyin takımındaydı

Samanyolu Televizyonu'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Faruk İlk'in doktor kızı Selma Eryılmaz, itirafçı olarak babasının ve kendisinin örgütteki faaliyetleriyle ilgili her şeyi anlattı.
Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, kendisinin de ailesinden kaynaklı örgüt içerisinde yer aldığını ifade eden ve çok sayıda örgüt mensubunu deşifre eden Eryılmaz, pişman olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:
'FETÖ İLE AİLEM VASITASIYLA TANIŞTIM'
"Babam Faruk İlk, Samanyolu Televizyonu Genel Müdür Yardımcısı idi. Örgüt ile bu sayede yani ailem vasıtasıyla tanıştım. Lise son sınıfta Üsküdar FEM Dershanesi'ne gittim. Bu dershanede 5 kişilik derece sınıfında üniversite sınavına özel olarak hazırlandım. Daha sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım.
Babam Faruk İlk, İzmir ilinde 1978-82 yıllar arasında örgütün yurtlarından olan Akçakoca'da Belletmen olarak görev yapmış. Bu dönemde Fethullah Gülen de yurt müdürü olarak çalışıyormuş. Babam ile arkadaşlıkları bu zamana dayanmaktadır. Gülen'in bizzat istemesi üzerine müfettişlik görevinden istifa ederek Samanyolu Televizyonu Genel Müdür Yardımcısı yapıldı. Gülen Amerika'ya gittikten sonra Pensilvanya'ya giderek iki kez görüştü. Şu an annem ile birlikte Almanya'da. Danıştay üyesi olan dayım Mehmet Sönmez ile Yargıtay üyesi olan diğer dayım Salih Sönmez de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'ÖRGÜT BENİ HER YERDE BULDU'
Son olarak Uşak Devlet Hastanesi'nde ve Sivaslı İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yaptım. Örgütün Uşak İl İmamı Mustafa Balcı idi. Uşak Devlet Hastanesi'nde poliklinikte çalışırken bir hemşire yanıma gelerek sohbete gelip gelemeyeceğini sordu. Sonradan bu kişi ikametime de gelerek yapının sohbetlerine beni dâhil etti. Örgütün kadınlardan sorumlu il ablası Filiz Şimşek idi. Örgütün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimini ve yaptıklarını lanetliyorum, pişmanım, adalete sığınıyorum."
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