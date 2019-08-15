Süper Kupa maçında sahaya giren YouTuber adliyeye sevk edildi

Süper Kupa finalinde sahaya giren YouTuber Ali A.Y. ve dört arkadaşı adliyeye sevk edildi.

'Fester Abdü' adıyla bilinen Youtuber Ali A.Y. dün akşam Beşiktaş Park'ta oynanan Liverpool - Chelsea karşılaşmasında sahaya girdi.

Ali A.Y. ve kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ali A.Y.'nin, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen ilk sorgusunda Süper Kupa Finali'ni izlemek için stadyuma geldiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak kaleye doğru koşmaya başladığını söylediği öğrenildi.

Yılmaz'ın ayrıca, gerçekleştirdiği hareketin önceden planlanmadığını ve beraberindeki arkadaşlarının video ve fotoğraf çektiğinden habersiz olduğunu belirttiği bildirildi.

Öte yandan, Youtuber'in 1993 yılında Adana'da dünyaya geldiği, ilk ve ortaokul eğitiminin ardından Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Bölümünden mezun olduğu öğrenildi.