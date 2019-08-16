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22:40 16 Ağustos 2019
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    Türk otelleri 'her şey dahil' sisteminden vazgeçmek niyetinde değil

    © AA / Tezcan Ekizler
    Türkiye
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    Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türk otellerin ‘her şey dahil’ (all inclusive) sisteminden vazgeçmek niyetinde olmadıklarını, zira turistlerden bu sisteme çok büyük talep olduğunu belirtti.

    Bodrum, plaj, tatil
    © AA / Ali Ballı
    ATOR: Türk ticaretçiler, 'her şey dahil' tatil sisteminin sınırlandırılmasını talep ediyor
    'Her şey dahil' (all inclusive) uygulamasının kısıtlanmasını talep eden bazı tüccarların talebini Sputnik’e yorumlayan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Türk otelcilerin turistlerden çok fazla talep gören 'her şey dahil' sisteminden vazgeçmek niyetinde olmadıklarına dikkat çekti.

    'PİYASA KARAR VERİR'

    Türkiye’de hiç kimsenin otellere şu veya bu sistemi dayatmaya hakkı olmadığını söyleyen Yağcı, tüm otellerin kendi seçimini yaptığını ve buna hiç kimsenin karışamayacağını belirtti.

    AKTOB Başkanı 'her şey dahil’ sisteminin pazar tarafından oluşturulduğunu ve başarılı olup olmadığına yine pazarın karar vereceğine vurgulayarak şöyle devam etti:

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    'ARZ-TALEP MESELESİ'

    "Talep varsa arz da olacak. Türkiye’de bu sisteme talep yüksek, dolayısıyla onu optimal olarak gören oteller bu sistemde çalışacak."

    'MANTIKSIZ TALEP'

    Bu tatil şeklinin en yaygın olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğunun altını çizen Yağcı, sistemi kısıtlama talebinin mantıklı herhangi bir dayanağının bulunmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

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    "Bu tür ricalardan dolayı ‘all inclusive’ sisteminin iptali zaman zaman gündeme geliyor, fakat bunlardan çok bıktım ve artık gündeme getirmeye son verme zamanın geldiğini düşünüyorum.”

    Daha önce Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Side ve Alanya tatil beldelerindeki tüccar ve esnafların 'her şey dahil' tatil sistemine sınırlama getirilmesi talebiyle yetkililere başvurduklarını bildirmişti.

    Etiketler:
    Her şey dahil sistemi, Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)
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