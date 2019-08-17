Reyhanlı'daki 100 mezarı yıkıp üzerlerine yazı yazdılar: 6 kişi gözaltında

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta, 100'e yakın mezar taşı, şüpheliler tarafından kırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
VALİLİK DUYURDU: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Hatay Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Reyhanlı ilçemize bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki Asri mezarlıkta 15 Ağustos 2019 günü meydana gelen mezar taşlarının kırılması olayı ile ilgili olarak emniyet güçlerince 6 kişi gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir."
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