Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK mensuplarınca yola döşendiği bildirilen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK mensuplarınca Şemdinli ilçesi Çatalca Mahallesi yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.

Patlamada bir kişi hayatını kaybetti.