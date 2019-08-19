Kayıt
01:42 19 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul'daki selin kurbanı Unkapanı'nın 'Cici Baba'sı çıktı

    İstanbul'daki selin kurbanı, Unkapanı'nın 'Cici Baba'sı çıktı

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İstanbul'daki sel felaketinde su dolan Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Ölen kişi, Unkapanı'nda 'Cici Baba' lakabıyla tanınıyor. Onunla aynı yerde yatan arkadaşları o anları anlattı.

    © AA / Şebnem Coşkun
    İstanbul yağışa teslim: Alt geçitleri su bastı, 1 kişinin cansız bedeni bulundu
    İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı alt geçidini su bastı. O alt geçit ise kimsenin adını bilmediği ancak 'Cici Baba 'olarak tanıdığı bir evsiz de kalıyordu.

    Cici Baba'nın su altında kaldığından kimsenin haberi yoktu. Çalışmalar suda kalan araç için başlatıldı. Su tahliye çalışmaları sırasında Cici Baba'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik bilgileri ise henüz tespit edilemedi. 60'lı yaşlarında olan ve yıllardır sokaklarda yaşayan o evsiz ile olay anını, onunla alt geçitte birlikte kaldığı diğer evsiz arkadaşları anlattı.

    'BU TARZ AFETLERDE BİZİM SIĞINACAĞIMIZ YER KÖPRÜ ALTLARIDIR'

    Yıllardır sokaklarda yaşayan Cengiz Çelik, “Bir lokmayı paylaşan bir insandı. Parası oldu mu, bende olur onda olmaz yardımcı olurduk birbirimize. O adam neden gitti? Şurayı sel götürdü. Köprü görünmüyordu. Ben de orada duvarın dibinde duruyordum. Su dizlerimde delikanlının biri geldi beni çıkardı" dedi.

    “Bu tarz afetlerde bizim en çok sığınacağımız yer köprü altlarıdır. Ağacın altında durabilir misin?" diyen Çelik, geçimlerini ise kendilerine yardımcı olan insanlar sayesinde sağladıklarını belirtti.

    'ÜŞÜYORUZ, KİMSEMİZ YOK'

    İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Turistler ve vatandaşlar ani bastıran şiddetli yağmurdan korunmaya çalıştı.
    © AA /
    İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Sürecek

    40 yaşındaki Erkan Aydoğdu ise, “Çok güzel insandı, dürüsttü. Efendiydi, ekmeğini paylaşır, parası varsa parasını verir karnımızı doyururdu. Kimseye bir zararı yoktu. Hep burada yatardı" diye konuştu. Kış aylarında çok üşüdüklerini belirten Aydoğdu, “Üşüyoruz. Kimsemiz yok. Evimiz yok barkımız yok. Üşüyoruz. Yıllardan beri aç susuz dışardayız. Çöplerden yiyecek topluyoruz" diye konuştu.

    'İNSANLIK GERÇEKTEN ÖLMÜŞ'

    15 yıldır sokaklarda yaşayan 32 yaşındaki Hakkı Üzüm ise, “Yağmur başladı. Aşağıya geldik. Bir baktım su köprünün ortasına vurmuş. Adam suyun içinde, kimse demiyor ki bunu kurtaralım, çıkaralım. İnsanlık gerçekten de ölmüş. Sadece bakıyorlar. Üstündeki telefonları gitmesin. Ayakkabıları kirlenmesin diye adama yardımcı olmadılar. Sonra çıkardılar 10 metre ileriye koydular, can çekişen adamı, üstüne de pis branda örttüler. Adam can çekişe çekişe öldü" ifadelerini kullandı.

    'BURASI BİZİM EVİMİZ, HİÇBİR CANLIYA ZARARIMIZ YOK'

    İstanbul
    © AA / Elif Öztürk
    Alman uzmandan İstanbul depremiyle ilgili uyarılar

    Sokaklarda yaşamasıyla ilgili ise Üzüm, “Okumadık. Liseye kadar okuduk. Biz okula giderken, okulun en temiz, yakışıklı öğrencisiydim. Benim giydiğim kundurayı öğretmenler giyemiyordu. Ama işte hayat şartları. Ailemizden uzak durduk. Oluyormuş işte" dedi. Sokaklar için, 'Burası bizim evimiz' diyen Üzüm, “Kimseye muhtaç değiliz. Hiç kimsenin malına mülküne dokunmuyoruz. Allah'ın yarattığı hiçbir canlıya da zararımız yok. Burada yatıyoruz, bazen zabıtalar geliyor 'Burada yatma' diyor. Neden yatamıyor muşum?" dedi.

    CESET ADLİ TIP KURUMUNDA

    Bu arada selde ölen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morgunda. Ölen kişinin henüz kimliğinin tespit edilemediği öğrenildi. Kimliğinin tespit edilmesinin ardından aileye ulaşılmaya çalışılacağı kaydedildi.

    İlgili konular:

    Rize'de sağanak: Sele kapılan bir kişi kayboldu, mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
    Marmara'da sağanak bekleniyor
    Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
    Etiketler:
    Sel, Unkapanı, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bir kadınla bir erkek Zhiguli otomobillerinde, 1971
    Sovyetler Birliği'nden nostaljik kareler
    Karikatür
    Microsoft, kullanıcılarının Skype görüşmelerini dinlediğini kabul etti
    İnfografik
    Kosova'nın hukuki statüsü
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet