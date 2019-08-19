Selde ölen 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Çevrede 'Cici Baba' lakabıyla tanınan ve sel felaketinde su dolan Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu tespit edildi.
Güdek’in ailesinin Ordu’da olduğu kaydedildi.
İstanbul'da cumartesi günü etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden evsiz kişinin kimliği belirlendi.
Çevrede 'Cici Baba' lakabıyla tanınan ve sel felaketinde su dolan Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu tespit edildi.
Güdek’in ailesinin Ordu’da olduğu kaydedildi.
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