İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için yarın son gün: 'İnsanlar yakalanırız korkusuyla dışarı çıkmıyor'

İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere dönmesi için 20 Ağustos'a kadar verilen süre yarın doluyor.
İstanbul Valiliği, 1 Ağustos'ta yapılan açıklamadan bu yana il genelinde kamu kurumları ile koordinasyon halinde çalışmalar sürdürüldüğü bilgisini paylaştı. Daha önce 20 Ağustos olarak belirlenen sürenin yarın itibariyle dolacağını kaydeden valilik bu tarihten sonra nasıl strateji izleneceğine dair kamuoyunun bilgilendirileceğini de duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, "Düzensiz göçle gelen 12 bin 474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bu kapsamdaki yabancıların ülkelerine geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir. Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli, bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezleri'ne sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.
MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ BAŞKAN VEKİLİ: SÜRE UZATILMALI
İstanbul'da kaydı olmayan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere gönderilmeleri ile ilgili verilen sürenin yarın dolmasına ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkan Vekili Avukat Abdullah Resul Demir, 20 Ağustos olarak belirlenen sürenin yeterli olmadığını bu sürenin uzatılması gerektiğini söyledi.
Tarihin uzatılması konusunda ısrarlarını sürdürdüklerini, uzatılmaması durumunda çok ciddi mağduriyetlerin yaşanabileceğine vurgu yapan Demir şunları söyledi:
"Biz bugüne kadar uzatmayı bekledik. Uzatılması gerektiğini de ısrarla söylüyoruz. Çünkü birçok kişinin mağduriyetine yol açacak. İkinci husus ise uygulamadaki problem. Yani uzatılma olmadığını düşündüğümüzde 21 Ağustos itibarıyla eğer ilgili memurlar genelgenin uygulanması için harekete geçerlerse Suriyelilerin birçoğu yine evlerine kapanacak. Dışarı çıktığı için yakalananlar ise belli mağduriyetler yaşayacak. Çünkü hep ifade ettiğimiz gibi aile birleşmelerine dikkat edilmedi. Genelgenin çıktığı günden bugüne geçen bir aylık süreçte insanlar paniğe kapıldıkları için aile birleşmesi kapsamında kayıtlarını İstanbul'a aldırma başvurusu yapamadılar. Suriyeliler bu süreçte sağlık, eğitim gibi haklarından da faydalanamadılar. Çünkü İstanbul Valiliği bu genelgeyi ani bir kararla çıkardı ve karar anında uygulanmaya başlandı. Yaklaşık 1 aydır birçok Suriyeli yakalanma korkusuyla işlerine dahi gitmedi. Benim beklentim valiliğin son güne kadar bekleyip ardından olası mağduriyetlerin önüne geçmek için erteleme ilan etmesi."
'SURİYELİLERE ÇOK KISITLI BİR SÜRE TANINDI'
Demir, sürenin uzatılmaması durumunda gönderilecek Suriyelilerle görüşülmesi ve neden geri dönmek istemediklerine dair şikayetlerinin dinlenmesi gerektiğini belirterek, "Caddelerde, sokaklarda gördükleri her Suriyeliyi apar topar otobüse bindirmek yerine gitmeme nedenleri mutlaka sorulmalı" dedi
Demir, sözlerini "Kimse bize sürenin uzatılacağına dair bir söz vermedi ama ihtimal olduğunu düşünüyorum.Tüm STK’lar bu konuda ortak görüş bildirdi. 20 Ağustos hiç uygun bir tarih değil. Suriyelilere çok kısıtlı bir süre tanındı. Bu kadar kısa bir sürede insanların ailelerini, evlerini toplayıp gitmeleri beklenemez" diye tamamladı.
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