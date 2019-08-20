'Kanım şifa' diyerek insanlara kanını içirmiş

Jandarma ekipleri, eve ve önceden belirlediği mekânlara düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G.'nin oğlu S.H.G. ve S.D., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüpheli S.G. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
‘PARAMIZI ONUN 'KUTSAL' DEDİĞİ YOLDA HARCAMAMIZI İSTİYORDU’
Durumla alakalı şikâyette bulunan müşteki C.G. ise ifadesinde, firari şüpheli S.G'nin rahatsızlığı bulunanları sözde tedavi ettiğini öne sürdüğünü belirtti.
'KANLI SUYU BAZEN İÇİRİR, BAZEN DE O SUYLA DUŞ ALINMASINI İSTERDİ’
C.G. "Kendisi bana 'Yahudilerin aradığı şifreli kan damarlarımda' demişti. Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu söylüyordu. Bir hastanın tedavi ücreti 4-5 bin lira arasında değişirdi. Ayrıca kurban parası istiyordu. Kanlı su, kanlı ayna, yumurta, kilit gibi materyaller kullanıyordu. Kanlı suyu bazen içirir, bazen de o suyla duş alınmasını isterdi. Kanının şifa olduğunu söylüyordu” şeklinde konuştu ve şunları ekledi:
‘EVİNDE BULUNAN FETÖ'YE AİT KİTAP VE CD'LERİ YAKTI’
‘15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİ DEVLETİN RAHATÇA BERTARAF ETTİRMESİNİ SAĞLAMIŞ’
Müşteki S.D. ise ifadesinde şunları kaydetti:
"Beni tedavi etmek için toplamda 2 bin 700 liramı aldı. Bir mührü vardı. O mührü hastaların vücudunda gezdirerek sözde tedavi yapıyormuş. Sürekli kurban parası isterdi. Fakat o kurban paralarıyla kurban kesmek yerine estetik ameliyatlar oluyordu. Estetik ameliyatlarını Hz. Hüseyin'e benzemek için yapıyormuş. Lüks bir yaşamı vardı. Yanındakilere kod adı veriyordu. Yanındakiler sürekli S.G.'yi övüyordu. S.G.'nin devlet sorunlarını dahi kanıyla karışım yaparak oluşturduğu suyu Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların kapısının önüne dökerek çözdüğünü söylüyorlardı. Hatta 15 Temmuz darbe girişimini devletin rahatça bertaraf ettirmesini sağlamış. Oluşturdukları düzene 'sistem' diyorlardı. Yanında çalışanlardan kazandıklarının yüzde 10'unu sisteme aktarmasını istiyordu. Şikâyetçiyim."
'Nitelikli dolandırıcılık' suçu iddiasıyla yargılanacak şüpheliler, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanacak iddianamenin ardından hâkim karşısına çıkarılacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)