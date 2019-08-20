AK Partili Dağ'dan Soyer'e 'imar' eleştirisi: Cehaletini ortaya koymuş oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 3 gündür süren yangınlar konusunda, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'i eleştirerek,"Belediye Başkanı, konuyla ilgili cehaletini ortaya koymuş oldu" dedi.

Dağ, kentin çeşitli noktalarında 3 gündür süren orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in yangın süresince 'ortadan kaybolduğunu' belirten Dağ, Soyer'in yanan alanların imara açılmayacağı yönündeki açıklamalarına yönelik de şunları söyledi:

"Alanda bulunduğu kısa süre içerisinde 'Yanan alanları imara açmayacağız' şeklinde bir açıklama yapan Belediye Başkanı, konuyla ilgili cehaletini ortaya koymuş oldu. Anayasa'nın 169'uncu maddesine göre ormanların imara açılması mümkün değildir. 48 saattir yangın bölgesinde çalışmaları takip eden ve sürecin her daim içinde olan Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum. Sadece basına görüntü verip, ortadan kaybolan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza da özverisinden dolayı minnettarız" dedi.

Alanda bulunduğu kısa süre içerisinde "Yanan alanları imara açmayacağız" şeklinde bir açıklama yapan Belediye Başkanı, konuyla ilgili cehaletini ortaya koymuş oldu. Anayasa'nın 169'uncu maddesine göre ormanların imara açılması mümkün değildir. — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) August 20, 2019

​PAKDEMİRLİ: SİYASİ RANTI DOĞRU BULMUYORUM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yaptığı açıklama İzmir'deki yangının kontrol altına alındığını duyurmuş ve Soyer'e cevap vermişti.

Pakdemirli, “İzmirli siyasileri burada görmek isterdim. Gelemiyorlarsa bile telefon açmalarını beklerdim. Bu işte siyaset ve particilik olmaz. Burada hepimizin ciğerleri yanıyor. Tüm vatandaşlarımızın tek vücut olması lazım. Biz burada bir savaş veriyoruz. O sebeple bu işin üzerinden siyasi rant yürütülmemesi lazım. Bazı siyasetçileri yarım saat gelip görüntü verdikten sonra ‘Burayı imara açmayacağız” diye açıklama yaptı. Anayasanın 169. Maddesi zaten orman alanlarını korumaya almıştır. Bunların üzerinden siyasi rant elde etmeyi doğru bulmuyorum. Devlet ormanları imara konu edilemez. Bu söyleyenler bir örneğini göstersinler” demişti.