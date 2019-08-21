İYİ Parti'den kayyum açıklaması: Mazbata verip dört ay sonra görevden uzaklaştırmayı izah etmek iktidarın mesuliyetinde

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van'a kayyum atamalarıyla ilgili, "İyi hal kağıdı verdiğiniz, seçmen listelerinde ilan ettiğiniz, seçimde propaganda fırsatı tanıdığınız malum adayların kazananlarına mazbata verip dört ay sonra görevden uzaklaştırma iradenizi milletimize izah etmek mesuliyeti bizzat iktidarındır" dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarını görevden uzaklaştırması ve yerlerine kayyum ataması değerlendirildi. Toplantı geç bittiği için bugüne bırakılan açıklamayı İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu yaptı.

Açıklamada, "Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Ancak seçilmiş olmak, seçilenlere suç işlemek ve hukuka uymamak imtiyazı tanımaz. Teröre ve teröre destek verenlere gerekli ceza verilmeli fakat bu süreçte alınan idari kararlar ve yapılan idari işlemler doğruluk karinesi ile devlete ve hukuka olan itimadı sarsmamalıdır" dedildi.

Açıklamada ayrıca belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son beş ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamanın iktidarın görevi olduğu belirtildi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, İYİ Parti’nin kayyum atamalarıyla ilgili açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

'KARARLAR DEVLETE VE HUKUKA OLAN İTİMADI SARSMAMALI'

© REUTERS / Sertac Kayar Yerine ikinci kez kayyum atanan Ahmet Türk: Halkın iradesini tanımıyorlar ve buna demokrasi diyorlar

Eğer bazı Belediye Başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son beş ay içerisinde gerçekleşmiş ise; bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir.

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