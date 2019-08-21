AK Partili Yeneroğlu'ndan Van'daki polis müdahalesine tepki

Van'da kayyum protestoları sırasında kahvehaneye sığınanlara polis saldırdı. Kahvehaneye sığınan bir eylemci ise çok sayıda polis tarafından kask ve tekmelerle darp edildi. Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'da sert müdahaleye tepki gösterdi.

Van’da kayyum protestosu sırasında polisler bir kahvehaneye sığınan eylemcilere saldırdı. Kahvehanede çekilen görüntülerde polislerin eylemciye kaskla saldırdığı daha sonra da eylemciyi tekmelediği görülüyor.

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Van’daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır. pic.twitter.com/WGYJ63bajj — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) August 21, 2019

Öte yandan Van’da HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtalan ve parti vekilleri Hüda Kaya, Züleyha Gülüm, Dilan Dirayet Taşdemir,Muazzez Orhan, Şevin Coşkun, Tayip Temel, Murat Sarısaç, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Habip Eksik, Abdullah Koç, Mensur Işık, Sait Dede ve Erdal Aydemir ile HDP il eşbaşkanları, belediye eşbaşkanları ve meclis üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi Feqiyê Teyran Parkı’nda yapacakları basın açıklaması için yürüyüşe geçti.

Sanat Sokağında bir araya gelen HDP’liler, polis tarafından durduruldu. HDP’lilerin yürüyüşüne izin vermeyen polis ile milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Milletvekillerini ablukaya alan polis, basının görüntü almasına da izin vermedi. Milletvekilleri oturma eylemine başladı.