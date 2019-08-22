Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkisinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında gece saat 22.45 sıralarında büyük çaplı yangın çıktı.
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Çıkan büyük çaplı yangının kontrol atlına alınabilmesi için çevre ilçelerden de birçok itfaiye ekibi takviye edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu geceyi aydınlatan büyük çaplı yangın 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alınabildi.
Olayda jandarma ve polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
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