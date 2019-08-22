Kayıt
07:27 22 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Atatürk Orman Çiftliği

    Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yürütmeyi durdurma kararı: Arazideki ABD Elçiliği inşaatı durabilir

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi hakkında açılan davada "Atatürk’ün şartlı bağışına aykırı işlem yapılamaz" dedi. Bu karar, ABD Büyükelçiliği’nin Çukurambar’da yükselen inşaatını da bağlıyor

    Ankara 4. İdare Mahkemesi, Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davada, 5 Eylül günü müzayede ile satışa çıkarılacak Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi için, 'Yürütmeyi durdurma' kararı verdi.

    Kararın gerekçesinde, "AOÇ arazilerinde ticaret ve konuta izin verilemez. Atatürk'ün şartlı bağışına aykırı işlem yapılamaz" denildi.

    Atatürk Orman Çiftliği
    © AA /
    TOKİ, AOÇ taşınmazlarını açık arttırma ile satışa çıkarttı
    Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre karar, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliği inşaatının sürdüğü 37 bin metrekarelik araziyi de kapsıyor.

    'TOKİ KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEMELİ'

    Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

    "Bu arazi için 'AOÇ arazisi değil' diyen TOKİ, toplumu yanılttığı ve gerçekleri gizlediği için kamuoyundan özür dilemeli. Kararla birlikte ABD Büyükelçiliği'nin AOÇ arazisinde devam eden inşaatının da hukuksuz olduğu ortaya çıktı. Karar AOÇ'den Gazi Üniversitesi'ne, Gazi Üniversitesi'nden TOKİ'ye devredilen arazilerin, AOÇ arazisi olduğunu ve burada herhangi bir şekilde şartlı bağışa aykırı işlem yapılamayacağını ifade etmektedir. Emsal niteliğindedir. ABD Büyükelçiliği'ne ilişkin olarak açtığımız ve devam eden dava dosyasına da bu kararı sunacağız.''

    KAYIP YAŞAYABİLİR

    Açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı aldıran Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Sekreteri Ender İplikçi ise "ABD Büyükelçiliği inşaatının yapıldığı alan AOÇ sınırları içinde. Bu alanda ihaleye girenler ve iş yapmaya çalışanlar büyük kayıplar yaşayabilir" açıklaması yaptı.

    1983 yılında çıkarılan bir yasa ile AOÇ arazilerinden bir bölümü şartlı biçimde ve tıp fakültesi yapılması için Gazi Üniversitesi'ne verildi. Ancak bu araziler daha sonra TOKİ'ye devredildi. Arazilerin 37 bin metrekaresi TOKİ tarafından 88 milyon dolar bedelle ABD'ye satıldı. Geride kalan araziler ise 5 Eylül'de yapılacak açık artırma ile satışa çıkarılacaktı. Çukurambar'daki 37 bin metrekarelik arazi üzerine ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliği inşası devam ediyor.

     

    Etiketler:
    Karar, Duruşma, Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası, Dava, Mahkeme, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    En İyi Portfolyo Ödülünü kazanan Alman yarışmacı Thomas Hinsche'nin Macaristan'daki Kiskunsag Milli Parkı'nda çektiği fotoğraf.
    2019'un en iyi kuş fotoğrafları
    Karikatür
    Rus senatörden Trump’ın G8 açıklamasına tepki: Yaptırımlar devam ettiği sürece söz konusu olamaz
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet