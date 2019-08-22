Aydınlık yazarı Özçelik: Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş'ın ve İmamoğlu'nun eşleri buluştu, ABD'nin planı yürüyor

Buluşmanın mesaj vermek amacıyla 'özellikle açık yapıldığını' belirten Özçelik, ABD’nin 'CHP ile HDP’yi birleştirme' planı yürüyor" dedi.
Özçelik'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
"Geçtiğimiz günlerde ilginç bir buluşma yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş; İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu; Demirtaş’ın kardeşi Aygün Demirtaş;
Bakırköy'de bir restoranda buluştular. Başak Demirtaş’ın doğumgününü(!) kutladılar.
NEDEN GİZLİ YAPMADILAR?
Bu buluşma gizli de olabilirdi. Neden açık yapıldı? Kulislerde konuşulanlara göre özellikle açık yapıldı. Mesaj verildi. ABD'nin 'CHP ile HDP’yi birleştirme' planı yürüyor."
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