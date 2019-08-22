Aydınlık yazarı Özçelik: Kılıçdaroğlu'nun, Demirtaş'ın ve İmamoğlu'nun eşleri buluştu, ABD'nin planı yürüyor

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasıyla ilgili olarak "Özellikle açık yapıldı. Mesaj verildi. ABD’nin 'CHP ile HDP’yi birleştirme' planı yürüyor" ifadelerini kullandı.

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, 'Hanımlar neden gizli değil de açık buluştu?' başlıklı bugünkü yazısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hapisteki Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmalarına değindi.

Buluşmanın mesaj vermek amacıyla 'özellikle açık yapıldığını' belirten Özçelik, ABD’nin 'CHP ile HDP’yi birleştirme' planı yürüyor" dedi.

Özçelik'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerde ilginç bir buluşma yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş; İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu; Demirtaş’ın kardeşi Aygün Demirtaş;

Bakırköy'de bir restoranda buluştular. Başak Demirtaş’ın doğumgününü(!) kutladılar.

NEDEN GİZLİ YAPMADILAR?

Bu buluşma gizli de olabilirdi. Neden açık yapıldı? Kulislerde konuşulanlara göre özellikle açık yapıldı. Mesaj verildi. ABD'nin 'CHP ile HDP’yi birleştirme' planı yürüyor."