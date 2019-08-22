İzmir'de kayyum protestosunda 26 avukat gözaltına alındı

İzmir'de, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması üzerine basın açıklaması yapmak isteyen 26 avukat gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin (ÖHD) çağrısı ile bugün İzmir Adliyesi'nde üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasıyla ilgili basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis izin vermedi.

​Birgün'ün haberine göre eyleme izin vermeyen polis, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nu avukatlardan uzaklaştırdı.

Ardından avukatlara müdahale eden polis, 26'sı avukat 27 kişiyi gözaltına aldı.