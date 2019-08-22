İzmir'de kayyum protestosunda 26 avukat gözaltına alındı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin (ÖHD) çağrısı ile bugün İzmir Adliyesi'nde üç büyükşehir belediyesine kayyum atanmasıyla ilgili basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis izin vermedi.
İzmir'de gözaltına alınan avukatların listesi. pic.twitter.com/jp2XXdpdGw— dokuz8HABER (@dokuz8haber) 22 августа 2019 г.
Birgün'ün haberine göre eyleme izin vermeyen polis, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nu avukatlardan uzaklaştırdı.
Ardından avukatlara müdahale eden polis, 26'sı avukat 27 kişiyi gözaltına aldı.
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