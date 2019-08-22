Edremit'te sazlık yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinin Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlıkta yangın çıktı. Yangının çıktığı yere 1 kilometre uzaklıktaki yerleşim yerlerinde bulunanlar, panik yaşarken, 14.30 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edremit'in Altınkum Mahallesi ile Burhaniye'nin Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlık alanda, saat 14.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri görenler, 'Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı aradı. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri ve Edremit, Burhaniye, Havran itfaiye görevlileri, 2 yangın söndürme helikopteriyle sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olurken, 1 kilometre uzaklıktaki yerleşim yerlerinde bulunanlar, panik yaşadı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinde paniğe yol açan yangında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangın bölgesine yakın bir yerde bulunan barınaktaki hayvanlar ise alevlerden zarar görmezken, diğer yerleşim yerlerinden uzaktaki 3 katlı villanın bahçesindeki otların yandığı belirtildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.