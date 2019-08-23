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09:16 23 Ağustos 2019
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    Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un son görüntüleri ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum

    Türkiye
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    Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından öldürülen Emine Bulut'un, hastanede hayatını kaybetmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü.

    Olay yeri
    © İHA /
    Eski eşini 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
    Cinayet, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede işlendi. Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

    Emine Bulut kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

    Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi.

    'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

    Emine Bulut'un saldırının hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

    Görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü.

    Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai Baran'ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı.

    Etiketler:
    ölüm, Türkiye, görüntü, Kırıkkale, Kadın cinayeti
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