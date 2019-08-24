Doğum gününden bir gün sonra taksinin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceylan Pınaraltı'nın bir gün önce doğum günü olduğu ve 3 yaşına bastığı öğrenildi.
Taksi sürücüsü Keser ise gözaltına alındı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 yaşındaki kız çocuğu, doğum gününden bir gün sonra ticari taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceylan Pınaraltı'nın bir gün önce doğum günü olduğu ve 3 yaşına bastığı öğrenildi.
Taksi sürücüsü Keser ise gözaltına alındı.
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