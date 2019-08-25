Çocuk tacizi şüphelisi linç edilmek istendi: Üzerinden 16 toka, sabun ve 4 metre kablo çıktı

Dün merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 958 Sokakta meydana geldi.
İddiaya göre 63 yaşındaki Ü.Z. , 2 haftadır aralıklarla mahalleye gelip küçük kız çocuklarını taciz etti. Ü.Z. son olarak mahalleye geldiğinde H.C.’nin 6 yaşındaki kızı Z.C. ile 5 yaşındaki yeğeni Z.C .’yi taciz etmeye kalkıştı.
Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı ve baygın halde ekip aracına bindirip önce Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirdi, ardından Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü.
Ü.Z.’nin polis merkezinde yapılan üst aramasında 16 tane toka, yakım kalıp yeşil sabun ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi.
Başka bir mahalle sakini ise, “İnsanlar nasıl çocukları taciz eder. Bunlar bizim bacılarımız. Böyle insanlar Türkiye’yi bozuyorlar. Ağır ceza almalarını istiyoruz” dedi.
Ü.Z. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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