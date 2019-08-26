20 yaşındaki Leyla yüz nakli bekliyor: 'Liseye kadar öğretmenim sayesinde okuyabildim, benden korkuyorlardı'

Kahramanmaraş’ta 1.5 aylıkken başına örtülü eşarbının yanması sonrası yüz ve kafa derisi yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci, yüz nakli beklediğini söyledi. Liseye kadar öğretmeni Eyüp Karataş sayesinde okuyabildiğini ifade eden Demirci, "Beni yoksa okula almıyorlardı, benden korkuyorlardı" dedi.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Altınova mahallesinde oturan Demirci ailesinin 4 çocuğundan biri olan Leyla Demirci, bir buçuk aylıkken annesi tarafından banyo yaptırıldıktan sonra beşiğe yatırıldı.

Annesinin yüzüne örttüğü eşarbın odada bulunan çocuklar tarafından yakılması sonucu Leyla'nın yüz ve kafa derisi yandı.

20 yaşındaki Leyla Demirci akranları gibi makyaj yapıp insanların arasına katılmak istediğini söyledi. Okulda çocukların kendisinden korktuğu için liseye kadar eğitimine devam edebildiğini söyleyen Demirci, şunları söyledi:

"Ben 1 buçuk aylıkken annem beni banyo yaptırmış ve beşiğe yatırıp yüzümü eşarp ile örtmüş. O sırada evde bulunan babamın kardeşinin küçük çocukları ateş ile oynarken eşarbı yakmışlar. Ondan sonra yüzüm bu şekilde. Evde vaktim güzel geçiyor ve liseye kadar okula gidebildim. Ondan sonra bayılıyordum ve gidemedim. Okulda Eyüp Karataş isimli öğretmenimiz vardı ve onun sayesinde okudum. Beni yoksa okula almıyorlardı, benden korkuyorlardı."

'BEN CUMHURBAŞKANIMIZDAN YARDIM BEKLİYORUM'

Herkes gibi koşup oynamak, makyaj yapıp insanların arasına girmek istediğini ifade eden Demirci, devamında şunları kaydetti:

"Ben Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum. 6 aydan 6 aya Antalya’ya gidip tahlillerimizi veriyorum ve tedavi oluyorum. Antalya’da bir hastanede yüz nakli yapılmış ben ve ailem çok sevinmiştik."

Henüz 1.5 aylıkken yüz ve kafa derisi yanan 20 yaşındaki Leyla yüz nakli bekliyor:

- Liseye kadar öğretmenim sayesinde okuyabildim. Yoksa beni okula almıyorlardı benden korkuyorlardı

- Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorumhttps://t.co/slGxYbg9we pic.twitter.com/X4SJ3px5VE — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 26, 2019

​'TEK İSTEĞİMİZ KIZIMIN YÜZ NAKLİ OLMASIDIR'

Tek isteğinin kızının yeni bir yüze kavuşması olduğunu söyleyen baba Said Demirci ise, “Kızımın sağlığını istiyorum. Kızımı hastaneye götürdüm, estetik ameliyatı olamayacağını ve bünyesinin kaldıramayacağını söylediler. Tek isteğimiz kızımın yüz nakli olmasıdır. Ben de çalışmıyorum işsizim. İnşallah yüz nakli bulunur ve kızım sağlığına kavuşur” diye konuştu.