Savcıdan Emine Bulut'un katili için uyarı: İndirim için suçladı, inanmayın

Emine Bulut cinayetine ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin detayları ortaya çıktı. Cinayeti önceden tasarladığı belirtilen Fedai Varan'ın WhatsApp kayıtlarının 'çocuğuyla görüştürülmediği' iddiasını yalanladığı belirtildi. Sanığın 'haksız tahrik' indiriminden faydalanmak için Bulut'u suçlayıcı ifade verdiği vurgulanarak mahkemenin herhangi bir indirim yapmaması talep edildi.

Büyük tepki yaratan Emine Bulut cinayetine ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede "Cinayeti önceden tasarladığı belirtilen eski eş Fedai Varan'ın WhatsApp kayıtlarının çocuğuyla görüştürülmediği iddiasını yalanladığı" belirtildi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre , iddianamede Fedai Varan ile Emine Bulut'un 2013’te anlaşmazlık sebebiyle boşandığı, velayetin annede kaldığı yer aldı.

Anlaşmaya göre sanık Fedai Varan, her ayın ilk ve son hafta sonları ile temmuz ayında çocuğuyla görüşebiliyordu. Dosyadaki WhatsApp mesaj kayıtlarındaki fotoğraflara göre en son 20 Ağustos’ta çocuk baba Fedai Varan’da yatılı kalıyordu.

Savcıya göre bu durum, şüphelinin ‘çocuğuyla görüştürülmediği’ iddiasını yalanlar nitelikte. Yine WhatsApp kayıtlarına göre Bulut bir gün önceki yazışmada, evlenme durumundan bahsetti. Olay günü yaşanan tartışma sırasında şahitlerin ifadelerine göre Varan agresif ve saldırgan bir tutum sergilerken Emine Bulut ise onu sakinleştirmeye çalışıyordu.

Tartışma devam ederken Varan, Bulut’u başka bir yere götürmeye çalıştı. Birlikte kafeden çıktılar. Hemen ardından maktüle Bulut koşarak geri geldi. Arkasından koşan Varan onu yakaladı ve arka cebinden çıkardığı bıçakla boğazını kesti ve vücudunun çeşitli yerlerine sapladı.

'MAHKEME SANIK HAKKINDA TAKDİRİ İNDİRİM UYGULAMASIN'

Habere göre savcının diğer değerlendirmeleri şöyle:

"Şahitlerin ifadelerine göre Emine Bulut’un Fedai Baran’a yönelik herhangi bir hakareti olmadı. Sanık Varan işlediği cinayeti ‘haksız tahrik altında işlemiş gibi göstermek’ için Bulut’un kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Bulut, Varan ile kafede konuşmak istemesine rağmen, Varan onunla dışarıda konuşmak istedi. Çünkü cinayeti önceden tasarlamıştı. Cinayeti daha kolay gerçekleştirebileceği için Bulut’u kafe dışına çıkardı. Kaçınca da arkasından yakalayarak boğazını kesti. Bu eylemi ‘tasarlayarak ve canavarca hisle’ gerçekleştirdi.

Varan daha önce de Bulut’a hakaret ettiği için hakkında dava açılmış. Şüphelinin suç işlemekten çekincesi olmaması sebebiyle mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulamasın.

Çocuğun yanında olacağını bilmesine rağmen, suç işleme kararlığında tereddüte düşmeyerek, çocuğun yanında maktülenin hayati bölgelerine birden çok kez bıçak darbesi vurmak suretiyle ‘canavarca hisle’ hareket ettiği..."

ŞAHİTLER VARAN'IN İFADELERİNİ YALANLADI

Varan’ın iddianamedeki ifadelerine göre olay günü saat 16.00 sıralarında bir kafede buluştular. Emine Bulut’un evlenme durumu ve velayet konusunda tartışma çıktı. Bulut çocuğunu da alarak şikâyetçi olmak için karakola gitti. Daha sonra caddede tekrar karşılaştılar. Başka kafeye gittiler. İddiasına göre burada kendisine hakaret etti. Ancak şahit ifadeleri Varan’ın bu ifadelerini yalanladı.

VİDEOYU ÇEKEN KİŞİ: POLİSE YARDIMCI OLMAK İSTEDİM

Olaydan sonraki görüntüleri çeken ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 19 yaşındaki B.Y. ise ifadesinde şunları anlattı:

"İçeriyi tam göremiyordum. Sonra öldürülen kadını görünce bir tartışma olduğunu anladım. Olaydaki şüphelilerin tespit edilmesi konusunda polise yardımcı olmak için kayda almak istedim. Kadın kolonun arkasından kameranın görüş açısına girdiğinde elleri boğazındaydı. O ana kadar ne olduğunu anlamamıştım."