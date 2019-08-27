Kayıt
10:06 27 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Savcıdan Emine Bulut'un katili için uyarı: İndirim için suçladı, inanmayın

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Emine Bulut cinayetine ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin detayları ortaya çıktı. Cinayeti önceden tasarladığı belirtilen Fedai Varan'ın WhatsApp kayıtlarının 'çocuğuyla görüştürülmediği' iddiasını yalanladığı belirtildi. Sanığın 'haksız tahrik' indiriminden faydalanmak için Bulut'u suçlayıcı ifade verdiği vurgulanarak mahkemenin herhangi bir indirim yapmaması talep edildi.

    Büyük tepki yaratan Emine Bulut cinayetine ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede "Cinayeti önceden tasarladığı belirtilen eski eş Fedai Varan'ın WhatsApp kayıtlarının çocuğuyla görüştürülmediği iddiasını yalanladığı" belirtildi.

    © AA /
    Soylu: Emine Bulut koruma talebinde bulunmadı
    Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, iddianamede Fedai Varan ile Emine Bulut'un 2013’te anlaşmazlık sebebiyle boşandığı, velayetin annede kaldığı yer aldı.

    Anlaşmaya göre sanık Fedai Varan, her ayın ilk ve son hafta sonları ile temmuz ayında çocuğuyla görüşebiliyordu. Dosyadaki WhatsApp mesaj kayıtlarındaki fotoğraflara göre en son 20 Ağustos’ta çocuk baba Fedai Varan’da yatılı kalıyordu.

    Savcıya göre bu durum, şüphelinin ‘çocuğuyla görüştürülmediği’ iddiasını yalanlar nitelikte. Yine WhatsApp kayıtlarına göre Bulut bir gün önceki yazışmada, evlenme durumundan bahsetti. Olay günü yaşanan tartışma sırasında şahitlerin ifadelerine göre Varan agresif ve saldırgan bir tutum sergilerken Emine Bulut ise onu sakinleştirmeye çalışıyordu.

    Tartışma devam ederken Varan, Bulut’u başka bir yere götürmeye çalıştı. Birlikte kafeden çıktılar. Hemen ardından maktüle Bulut koşarak geri geldi. Arkasından koşan Varan onu yakaladı ve arka cebinden çıkardığı bıçakla boğazını kesti ve vücudunun çeşitli yerlerine sapladı.

    'MAHKEME SANIK HAKKINDA TAKDİRİ İNDİRİM UYGULAMASIN'

    Habere göre savcının diğer değerlendirmeleri şöyle:

    © İHA / HASAN AY
    Emine Bulut'un ailesini ziyaret eden Akşener'den 'idam' çıkışı: Erdoğan partisine talimat verirse imzalarım
    "Şahitlerin ifadelerine göre Emine Bulut’un Fedai Baran’a yönelik herhangi bir hakareti olmadı. Sanık Varan işlediği cinayeti ‘haksız tahrik altında işlemiş gibi göstermek’ için Bulut’un kendisine hakaret ettiğini söyledi.

    Bulut, Varan ile kafede konuşmak istemesine rağmen, Varan onunla dışarıda konuşmak istedi. Çünkü cinayeti önceden tasarlamıştı. Cinayeti daha kolay gerçekleştirebileceği için Bulut’u kafe dışına çıkardı. Kaçınca da arkasından yakalayarak boğazını kesti. Bu eylemi ‘tasarlayarak ve canavarca hisle’ gerçekleştirdi.

    Varan daha önce de Bulut’a hakaret ettiği için hakkında dava açılmış. Şüphelinin suç işlemekten çekincesi olmaması sebebiyle mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulamasın.

    Çocuğun yanında olacağını bilmesine rağmen, suç işleme kararlığında tereddüte düşmeyerek, çocuğun yanında maktülenin hayati bölgelerine birden çok kez bıçak darbesi vurmak suretiyle ‘canavarca hisle’ hareket ettiği..."

    ŞAHİTLER VARAN'IN İFADELERİNİ YALANLADI

    Emine Bulut için protesto
    © İHA / KORAY ÜNLÜ
    Emine Bulut cinayetinin ardından: İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması çağrısıyla kampanya başlatıldı
    Varan’ın iddianamedeki ifadelerine göre olay günü saat 16.00 sıralarında bir kafede buluştular. Emine Bulut’un evlenme durumu ve velayet konusunda tartışma çıktı. Bulut çocuğunu da alarak şikâyetçi olmak için karakola gitti. Daha sonra caddede tekrar karşılaştılar. Başka kafeye gittiler. İddiasına göre burada kendisine hakaret etti. Ancak şahit ifadeleri Varan’ın bu ifadelerini yalanladı.

    VİDEOYU ÇEKEN KİŞİ: POLİSE YARDIMCI OLMAK İSTEDİM

    Olaydan sonraki görüntüleri çeken ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 19 yaşındaki B.Y. ise ifadesinde şunları anlattı:

    "İçeriyi tam göremiyordum. Sonra öldürülen kadını görünce bir tartışma olduğunu anladım. Olaydaki şüphelilerin tespit edilmesi konusunda polise yardımcı olmak için kayda almak istedim. Kadın kolonun arkasından kameranın görüş açısına girdiğinde elleri boğazındaydı. O ana kadar ne olduğunu anlamamıştım."

    İlgili konular:

    Adalet Bakanı Gül'den Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklama: Caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tam
    Kadınlar Emine Bulut için sokağa çıkıyor: Ölmek istemiyoruz
    İletişim Başkanı Altun'dan medyaya Emine Bulut çağrısı: Cinayeti meşrulaştırıcı, kurbanı suçlayan, faili savunan habercilikten kaçının
    'Boşanmış Mağdur Babalar Derneği' hesabında Emine Bulut cinayetini öven kişi hakkında soruşturma
    Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut: Torunum, 'anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' diyor
    Etiketler:
    tahrik, WhatsApp, Kırıkkale, iddianame, Fedai Varan, Kadın cinayeti, Emine Bulut
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1. Scarlett Johansson - 56 milyon dolar
    2019’un en çok kazanan kadın oyuncuları
    Karikatür
    Guardian: Trump, diğer liderlerle Rusya'nın G7 Zirvesi'ne davet edilmesi konusunda tartıştı
    İnfografik
    İdlib'deki askeri operasyonların haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet