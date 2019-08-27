BursaRay'da 'zafer ruhu': Bu vatan kurtulduysa o güzel şehitler sayesinde kurtuldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından Facebook'ta paylaşılan videoda "Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnetle" ifadesi kullanıldı.

Biri kadın iki tiyatro oyuncusunun, bindikleri BursaRay'da sahnelediği 'Zafer Ruhu'nu anlatan kısa oyunun videosu sosyal medyada binlerce takipçi tarafından paylaşıldı. Eşini ve çocuklarını cepheye gönderen bir Türk kadın ile kıyafetleri kanlı bir askerin Kurtuluş Savaşı’nda yaşananları anlattığı oyunun, görüntüye alındıklarının farkında olmayan BursaRay yolcularını da duygulandırdığı görüldü.

BursaRay yolcularının bazılarının, duygusal tek kişilik oyun karşısında gözyaşı döktükleri dikkatlerden kaçmadı. "Bu vatan kurtulduysa o güzel şehitler sayesinde kurtuldu, ne olur onları unutmayın, onlara Fatiha'lar okuyun, onların yüzü suyu hürmetine alnımız dik, yüz sene sonra bu vatanda yaşıyoruz" mesajıyla sona eren oyun birkaç saat içinde binleri aşan paylaşım ve beğeni aldı.

Video, "Zafer Ruhu" hashtagiyle paylaşıldı.