Trafikte satırlı tehdide para cezası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde araçtan aldığı satırla başka sürücüyü tehdit ettiği gerekçesiyle yakalanan şüpheliye para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy kavşağındaki trafik ışıklarında 48 ABS 712 plakalı otomobilden elinde satırla inen kişinin, minibüs sürücüsünü tehdit ettiği görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Trafikte satırlı tehdide para cezasıhttps://t.co/HvDyxln3qu pic.twitter.com/Jyk1hdvCYU— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 27, 2019
Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün 26 yaşındaki H.B.G. olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliye 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan para cezası uygulandı.
Otomobilde yapılan aramada ise satır bulunamadı.
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