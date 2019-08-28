ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield: Ülkemi Türkiye'de temsil etmekten onur duyuyorum

Beştepe'deki kabulde Büyükelçi Satterfield, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Satterfield'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
‘HÜKÜMETİM, ARAMIZDAKİ ÖNEMLİ İLİŞKİYİ GÜÇLENDİRMEKTE KARARLIDIR'
ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Satterfield: 'Amerika Birleşik Devletleri’ni Türkiye’de temsil etmekten onur duyuyorum. Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır'.”
🇹🇷 Büyükelçi Satterfield, güven mektubunu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Satterfield: “Amerika Birleşik Devletleri’ni Türkiye’de temsil etmekten onur duyuyorum. Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır.” pic.twitter.com/DI1Jrr0kRS— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) August 28, 2019
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