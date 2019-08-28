'Türkiye, ABD’ye onsuz da yaşayabileceğini gösterdi'

Rusya Strateji ve Teknoloji Analizi Merkezi’nin araştırma görevlisi ve 'Eksport Voorujeniy' dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Andrey Frolov, Sputnik’e açıklamasında, “Bence politik faktör öncelikle Amerikalılara, Türkiye’nin onsuz da yaşayabileceğini göstermek” dedi.

İkinci faktörün, Türkiye’nin ilgi gösterdiği uçakların, Rusya’nın ihraç edebileceği en modern uçaklar olduğunu kaydeden uzman, “Üstelik Su-35 artık seri olarak üretiliyor ve ihraç ediliyorsa Su-57 henüz geleceğe yönelik bir seçenek, çünkü Rus Hava Kuvvetleri için bile seri şeklinde üretilmiyor” diye konuştu.

Türkiye’nin, filosunu yenileme konusunda F-35’lere umut bağladığını ve hatta Türk pilotların ilk uçaklarla eğitim gördüğünü hatırlatan Frolov, “Ama bilinen sebeplerden dolayı Türkiye yeni uçaklar alamadı ve şimdi elbette alternatif arıyor, çünkü elindeki en modern uçak modernize edilmiş F-16S. Ayrıca Türkiye’nin elinde eski Phantom uçakları var. Halihazırda F-16, Türkiye’nin başlıca çok fonksiyonlu uçağıdır, hem avcı hem de saldırı amacıyla kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN AVRUPA YAPIMI UÇAKLARA YATIRIM YAPMASI PEK OLASI GÜRÜNMÜYOR'

Piyasada Rafale ve Eurofighter gibi uçakların da olduğuna işaret eden Rus uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Bunlar, Avrupa yapımı uçaklar. Onlar, bizim Su-35 gibi dördüncü nesil uçaklar olarak gösteriliyor. Çin’in satışa çıkardığı uçakları da dördüncü nesil. Kendileri için yaptıkları beşinci nesil uçakları henüz ihraç etmeyi planlamıyorlar. Avrupa uçaklarının alımı bazı riskler taşıyor ve halihazırda en iyisi olmasa da elbette kötü değiller. Türkiye’nin bu uçaklara yatırım yapması pek olası görünmüyor. Beşinci nesil uçaklara gelince piyasada sadece F-35 var, ayrıca yakın gelecekte Su-57 ve muhtemelen Çin’in F-31 uçağı olacak”.