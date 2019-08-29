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13:44 29 Ağustos 2019
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi

    Posta yazarı Işık, İBB'de işten çıkarma eleştirilerine yanıt verdi: Bir işyerine 3 ayda 2 bin 500 kişi alınır mı?

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları eleştirenlere yanıt veren Posta yazarı Candaş Tolga Işık, "Bir işyerine 3 ayda 2 bin 500 kişi alınır mı? Sadece 3 ayda böyle bir şişirme yapılabilen bir kurumun halini varın siz düşünün. Ekrem İmamoğlu babamızın oğlu değil" ifadelerini kullandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra başlayan işten çıkarmaların özellikle iktidar cephesinde ve medyasında yoğun bir şekilde eleştirildiğini belirten Posta yazarı Işık, İBB'de bugün 84 bin 500 kişinin çalıştığını söyledi.

    © DHA /
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    İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinin ardından 18 Nisan'da mazbatasını alıp koltuğa oturduğunda İBB’deki çalışan sayısının 82 bin olduğunu kaydeden Işık, "Malum, YSK 31 Mart seçimini iptal etti, 23 Haziran’da İstanbul seçimi yeniden yapıldı. İmamoğlu bir kez daha seçildi. Sıkı durun: İmamoğlu, 3 ay sonra 24 Haziran’da yeniden göreve geldiğinde İBB çalışanı sayısı neydi biliyor musunuz? 84 bin 500" dedi.

    "Bir işyerine 3 ayda 2 bin 500 kişi alınır mı? Sadece 3 ayda böyle bir şişirme yapılabilen bir kurumun halini varın siz düşünün. Ekrem İmamoğlu babamızın oğlu değil" ifadelerini kullanan Işık'ın yazısı şöyle:

    "Prensip olarak hiç kimsenin işinden, ekmeğinden olmasını savunmam. Ama milletin cebinden çıkan paralarla belirli kurumlara doluşturulan, liyakatten çok 'adamcılık' esasına göre işe alınarak çalıştığı kuruma değil, o kurumu yöneten siyasi görüşe hizmet eden 'istihdam modelini' hiç savunmam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bugün 84 bin 500 kişi çalışıyor.

    Rakamlar üzerinden konuşmaya devam edelim... Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimlerinin ardından 18 Nisan'da mazbatasını alıp koltuğa oturduğunda İBB’deki çalışan sayısı 82 bindi. Malum, YSK 31 Mart seçimini iptal etti, 23 Haziran’da İstanbul seçimi yeniden yapıldı. İmamoğlu bir kez daha seçildi. Sıkı durun: İmamoğlu, 3 ay sonra 24 Haziran’da yeniden göreve geldiğinde İBB çalışanı sayısı neydi biliyor musunuz? 84 bin 500.

    'HAK ETMEDİĞİ HALDE KAMU KURUMLARINDA MAAŞ ALAN KİM VARSA TEMİZLEMEK DEVLETİ YÖNETENLERİN BOYNUNUN BORCUDUR'

    Bir işyerine 3 ayda 2 bin 500 kişi alınır mı? Sadece 3 ayda böyle bir şişirme yapılabilen bir kurumun halini varın siz düşünün. Ekrem İmamoğlu babamızın oğlu değil.

    Ensar Vakfı
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    Hiç merak etmeyin, yaptıklarını da yapmadıklarını da çok yakından takip ediyoruz. Misal, çiçeği burnunda bir belediye başkanı olarak 'tatil ısrarını' en sert eleştirenlerden biri ben oldum.

    Ama kimse kusura bakmasın; 200 bin kişi KHK’dan çıkarılırken aralarında hiçbir günahı olmadığı halde terör örgütleri militanlarıyla aynı torbaya konarak ekmeğinden edilen yüzlerce kişiye dair tek satır laf edemeyenler, bir tarafta gencecik öğretmenler atanamadığı için intihar ederken diğer tarafta torpille kamu kurumlarında yan gelip yatanlara çıt çıkaramayanlar bugün 'işçi kıyımından' falan bahsetmesinler, komik oluyor.

    Kaldı ki İmamoğlu tam da bu yüzden seçilmedi mi? Belediyede 1 kuruş bile çarçur edilmesin, edilemesin diye... Yeter ki İmamoğlu bugün İBB’den çıkardıkları yerine yarın kendi partisinin adamlarını doldurmasın.

    Kamuda tasarrufa gidiyorsak eğer sadece İBB’de değil, milletin parasıyla millete hizmet etmek yerine bir siyasi ideolojiye hizmet eden, hak etmediği halde kamu kurumlarında maaş alan kim varsa temizlemek devleti yönetenlerin boynunun borcudur."

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, YSK, işten çıkarma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, Posta gazetesi, Candaş Tolga Işık
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