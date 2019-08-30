Hayvan hakları savunucuları: İmamoğlu fayton sözünü tutmalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi işbirliği ile 28 Ağustos 2019 tarihinde 'Adalar Ulaşım Çalıştayı' düzenlenmişti. Hayvan hakları ve özgürlüğü mücadelesi veren, doğayı ve yaşamı savunan 25 örgüt ve oluşumun imzasını taşıyan ortak açıklamada çalıştaya tepki gösterildi.

Hayvan hakları savunucuları tarafından çalıştayla ilgili yapılan açıklamada "Gerek verilen sözler gerekse kamunun konuyla ilgili beklentisi ve değerlendirmesi göz önüne alındığında, gerçekleştirilen çalıştayın içeriğinin ve sonucunun önceden yapılandırıldığı ortadadır" dendi.

Örgütler, 28 Ağustos'ta Adalar Belediyesi ile İBB'nin işbirliğiyle düzenlenen Adalar Ulaşım Çalıştayı'nın kendileri açısından 'hükümsüz' olduğunu açıkladı.

İMAMOĞLU SEÇİMLERDEN ÖNCE VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMALI

Çalıştayın hayvan sömürüsünü olumlayan bir eksende sınırlı kaldığını ve faytonlarda çalıştırılan atların hakları, özgürlükleri için hiçbir çözüm sunamadığını vurgulayan örgütler, atlı faytonların koşullarının iyileştirilerek devam ettirilmesini değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önce söz verdiği gibi tümüyle sona erdirilmesini talep etti.

Çevreci ve çağdaş ulaşım çözümlerinin devreye sokulmasını isteyen grup adına yapılan ortak açıklamanın metninde "Gerek verilen sözler gerekse kamunun konuyla ilgili beklentisi ve değerlendirmesi göz önüne alındığında, gerçekleştirilen bu çalıştayın içeriğinin ve sonucunun önceden yapılandırıldığı ortadadır. Gerekli ön hazırlıklar ve duyurular yapılmadan apar topar düzenlenen çalıştay, hayvan sömürüsünü olumlayan bir eksende sınırlı kalmış ve hiçbir çözüm sunamamıştır" ifadeleri yer aldı.

Ortak açıklamada şu görüşler dile getirildi:

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 20 Haziran'da verdiği bir röportajda, fayton uygulamasına son verileceğini ve elektrikli faytonların kullanıma gireceğini söyledi. Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu'nun 'Oylarımız Hayvanlar İçin' kampanyası kapsamında 'Söz Veriyorum' taahhütnamesini de 27 Mart'ta imzaladı.

2- Çalıştay ile ilgili olarak sosyal medya duyurularında, "Atlı faytonlar konusunda tarafları buluşturuyoruz" denilmiş ama konu ile ilgili örgütlerin tümü davet edilmediği gibi, bu konuda mücadele eden aktivistler ve akademisyenlerin önemli bölümü yok farz edilmiştir.

3- Hayvan hakları savunucularının bir kısmı, kendi inisiyatifleriyle çalıştaya katılmış ve toplantı sırasında faytonların kalkması için taleplerini dile getirmiştir. Ancak toplantı sonundaki sunumlarda bu görüşlere yer verilmemiştir.

4- Çalıştay sonrasında medyaya yansıyan haberlerde de hayvan hakları ve özgürlüğü savunucularının/aktivistlerinin görüşleri geri plana atılırken, atlı faytonlarla ilgili koşulların iyileştirilerek korunması yönünde tercihler öne çıkarılmıştır. Çalıştaydan 'Adalılar atlı faytonları istiyor' gibi bir sonuç çıktığı yönünde basında yer alan haberler ise tamamen yanlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

'FAYTON DEVAM ETTİRİLMEK VE 'HALKIN TERCİHİ' GİBİ YANSITILMAK İSTENİYOR'

5- Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda, çalıştayın amacının atlı faytonları devam ettirmek ve bunu 'halkın tercihi' gibi yansıtmak olduğu ortadadır. Böylelikle hayvan zulmüne karşı olanların tepkisi bastırılmak istenmiştir.

6- Yaşadığımız bilim ve teknoloji çağında Adalar'ın atmosferine uygun, çevreci ve çağdaş çözümler mevcutken, hayvan sömürüsü turistik rant ve nostalji gibi gerekçelerle devam ettirilmek istenmektedir. Her yıl sadece Adalar'da yüzlerce atın fayton zulmü ile can verdiği ortadayken, atlı faytonların Adalar'ın simgesi olduğu söylenebilmektedir!

7- Adalar'da atlı faytonların kalmasını isteyenlerin olduğu söylenirken, kalkmasını isteyenlerin taleplerine kulak tıkanmıştır. Çalıştayın kapanışında ifade edilen çözüm önerileri kısmında atlı faytonların tamamen kaldırılması gerektiği sadece bir cümle ile geçiştirilmiş, atlı faytonların neden kaldırılması gerektiğine dair etik, bilimsel ve hukuki gerekçelere yer verilmemiştir.

Atları birer 'mal'a, ulaşım aracına indirgeyen ve çalıştaya hakim olan bu insanmerkezci yaklaşım, Adalar'ın doğasının da kısa süre içinde tahrip edilmesi ve Ada ekosisteminin tümüyle yıkıma uğratılmasını kaçınılmaz kılacaktır.

'ATLARA YAPILAN EZİYET KABUL EDİLEMEZ'

8- Hayvan hakları ve özgürlüğü savunucularının/aktivistlerinin, insan gibi bilinç sahibi duyarlı canlı olan atlara yapılan bu eziyeti kabul etmesi olanaklı değildir.

9- Adalar'daki faytonların çok büyük bir kısmı turistlere tahsis edilmiş durumdadır. Ada halkının önemli bölümü atlı faytonları kullanmamaktadır. Bu bir rant kapısı haline gelmiştir.

10- Bütün bu nedenlerle çalıştay bildirgesine şerh düştüğümüzü kamuoyuna duyuruyoruz.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI: FAYTONLAR KALDIRILMALI

Grup taleplerini şöyle sıraladı:

Atlı faytonlar, hiçbir koşul gözetilmeden derhal kaldırılmalıdır. Sorun can ile ilgilidir ve bu nedenle ivedilik arz etmektedir.

Talebimiz nostalji adı altında belli sayıda atın fayton köleliğine devam etmesi değil, tek bir faytonda tek bir atın kalmayacağı şekilde faytonlardan kurtulmasıdır.

Talebimiz, fayton atlarının hayatları boyunca sömürülmeden yaşayacağı alanların tesis edilmesidir.

Talebimiz, atların yaşayacakları bu alanlarda bir daha asla yarışma, yük taşıma, kumar objesi olmak dahil, insanlar tarafından herhangi bir nedenle kullanılmayacaklarının güvence altına alınmasıdır.

Talebimiz, içinde kan ve şiddetin olmadığı ulaşım çözümlerinin devreye sokulmasıdır.

Talebimiz, atlı faytonların tarihe karışmasıdır.

- Adalar Savunması

- Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu

- Bursa Vegan İnisiyatifi

- Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu (DAYANIŞMAFED)

- Dört Ayaklı Şehir

- Ekoloji Topluluğu

- Empati Derneği

- Empati Hayvan Hakları Eğitimi ve Şiddetsizlik Platformu

- Eskişehir Vegan İnisiyatifi

- Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)

- Hayvan Hakları ve Etiği Derneği

- Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi

- Hayvanlara Adalet Derneği

- Hayvanlara Özgürlük Cephesi

- Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi (HAYDİ)

- İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi

- İstanbul Vegan İnisiyatifi

- İTÜ Vegan Topluluğu

- İzmir Vegan İnisiyatifi

- Patili Canlar Derneği (PADER)

- Veganizm Özgürlüktür

- Yaşam ve Dayanışma Yolcuları

- Yeşil Direniş

- Yeşil Öfke Ekoloji Kolektifi

- Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği