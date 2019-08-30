Çavuşoğlu: F-35 savaş uçağı almak istiyoruz, eğer alamazsak diğer alternatiflere bakacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'dan uçak alacağımızı hiçbir zaman söylemedik, halen F-35 programının parçasıyız. F-35 savaş uçakları satın almak istiyoruz. Eğer F-35 jetlerini alamazsak, diğer alternatiflere bakacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ortak yürütülen F-35 savaş uçağı projesine ilişkin konuştu.

Norveç'te açıklama yapan Çavuşoğlu, "Rusya'dan uçak alacağımızı hiçbir zaman söylemedik, halen F-35 programının parçasıyız. F-35 jetleri almak istiyoruz, eğer alamazsak diğer alternatiflere yöneleceğiz. Rusya tek alternatif değil" dedi.

Çavuşoğlu, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık'ta alıkonulup serbest bırakılan ve İran'ın satıldığını açıkladığı Adrian Darya 1 petrol tankeriyle ilgili de konuştu. Çavuşoğlu sabahki açıklamasında İskenderun'a doğru yol aldığı söylenen tankerin Lübnan'a gittiği söylemişti. Çavuşoğlu yeni açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: "Tankerin Lübnan limanlarına gittiğini kastetmedim ama gelen bilgilere göre Lübnan'ın uluslararası sularına doğru ilerliyor. Bu, tankerin Lübnan limanlarına demirleyeceği anlamına gelmez. Ama kuşkusuz Türkiye'ye de gelmiyor."