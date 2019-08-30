Çavuşoğlu: F-35 savaş uçağı almak istiyoruz, eğer alamazsak diğer alternatiflere bakacağız

Norveç'te açıklama yapan Çavuşoğlu, "Rusya'dan uçak alacağımızı hiçbir zaman söylemedik, halen F-35 programının parçasıyız. F-35 jetleri almak istiyoruz, eğer alamazsak diğer alternatiflere yöneleceğiz. Rusya tek alternatif değil" dedi.
Çavuşoğlu, Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık'ta alıkonulup serbest bırakılan ve İran'ın satıldığını açıkladığı Adrian Darya 1 petrol tankeriyle ilgili de konuştu. Çavuşoğlu sabahki açıklamasında İskenderun'a doğru yol aldığı söylenen tankerin Lübnan'a gittiği söylemişti. Çavuşoğlu yeni açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: "Tankerin Lübnan limanlarına gittiğini kastetmedim ama gelen bilgilere göre Lübnan'ın uluslararası sularına doğru ilerliyor. Bu, tankerin Lübnan limanlarına demirleyeceği anlamına gelmez. Ama kuşkusuz Türkiye'ye de gelmiyor."
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