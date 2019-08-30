Muharrem İnce’den Diyanet’e: İhanet içindeler

Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos'ta Diyanet İşleri Başkanlığının Cuma Hutbesinde Büyük Zafer'in Başkomutanı, Milli Mücadele'nin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaması nasıl bir ihanetin içinde olduğunu gösteriyor”.
Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos’ta Diyanet İşleri Başkanlığının Cuma Hutbesinde Büyük Zafer’in Başkomutanı, Milli Mücadele’nin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmaması nasıl bir ihanetin içinde olduğunu gösteriyor.— Muharrem İNCE (@vekilince) August 30, 2019
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