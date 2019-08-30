Muharrem İnce’den Diyanet’e: İhanet içindeler

Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos'ta Diyanet İşleri Başkanlığının Cuma Hutbesinde Büyük Zafer'in Başkomutanı, Milli Mücadele'nin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaması nasıl bir ihanetin içinde olduğunu gösteriyor”.