Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti

İBB önünde iki gündür, işe dönmek için bekleyişlerini sürdürün işçileri akşam saat 19.00'da ziyaret eden Başkan Göksu, “AK Parti Grubu olarak sizlerin verdiği haklı mücadelenin yanındayız" dedi.

Göksu işçilere hitaben daha sonra şunları söyledi:

“Arkadaşlar öncelikle geçmiş olsun. Bizim beklentimiz seçimden önce verilen sözlerin tutulmasıdır. Biz AK Parti grubu olarak sizin hukukunuzun korunması anlamında hem meclisteki gücümüzü hem de yapabileceğimiz ne varsa elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Hukukunuzun korunması anlamında üzerimize düşen her türlü gayreti göstereceğiz. Meclisteki gücümüzle de tüm gayreti göstereceğiz"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, işten çıkarılanlarla ilgili yaptığı açıklamada, "İBB’deki iş akdi fesihleri ile ilgili bir kısım medyada kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yer almaktadır. Kurumumuzdan 1244 kişinin ilişiği kesilmiş olup, bu kişiler 2 seçim arası ya da seçimden hemen önce yapılan alımlardır. 2500 civarı yapılan toplam alımdan, şehit ve gazi yakınları, engelli çalışanlar, vefat eden personelimiz yerine alınan 1. derece yakınları, devam eden projelerde görevi olan çalışanlarımız işlerine devam etmektedir" demişti.