Kocaeli'de marketten 40 bin TL'lik sigara ve kuru yemiş çalan 3 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile marketin önüne gelen 4 kişi, zorlayarak kırdıkları kapıdan markete girerek 40 bin TL değerinde sigara ve kuru yemiş çaldı.
Çaldıkları ürünleri araca yükleyen hırsızlar, geldikleri araç ile uzaklaşarak gözden kayboldu. Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletmecilerin durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.
KOCAELİ'DE ÇALDILAR, SAKARYA'DA YAKALANDILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasından hırsızların kullandığı aracı belirledi.
Şüphelilerden G.O. sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken Kocaeli Adliyesine sevk edilen B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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