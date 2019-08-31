Ahmet Hakan'dan Diyanet'in 'Atatürk'süz hutbesine' tepki: Saklanmaz gerçeği zavallıca saklama çabasıdır

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, '30 Ağustos hutbesini Atatürk'süz okutmak' başlıklı bugünkü yazısında Diyanet'in 30 Ağustos hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini geçirmemesine tepki gösterdi.

Diyanet'in hutbesiyle ilgili olarak "İstanbul'u Fatih fethetmemiş gibi yapmakla eşdeğerdir" değerlendirmesinde bulunan Hakan, şunları söyledi:

"Misli görülmemiş bir inkârdır.

İnsafsızca, kabaca, pervasızca bir haksızlıktır.

Hakkaniyetsizliğin doruk noktasıdır.

Süleymaniye’yi Mimar Sinan’sız bırakmaktan bir farkı yoktur.

Kapı gibi sağlam bir hakikati, cüretkârca rettir.

Hakkı teslim etmeye vicdansızca yanaşmamaktır.

İstanbul’u Fatih fethetmemiş gibi yapmakla eşdeğerdir.

Saklanmaz gerçeği, zavallıca saklama çabasıdır.

Tarihle dalga geçmektir.

Müthiş bir kadirbilmezliktir.

Hakikatle araya kalın bir perde çekmektir.

Ayıptır, yazıktır, günahtır."