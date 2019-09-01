'Bu proje benim için aile hikâyesi' diyen yeni AKM'nin mimarı Tabanlıoğlu'ndan İmamoğlu'na öneri

Yıkılan AKM'nin mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu, yeni inşa edilecek olan yapının da mimarı olan Murat Tabanlıoğlu projeyi neden kabul ettiğini anlattı. Financial Times'a konuşan Tabanlıoğlu, "Benim için bu bir aile hikâyesi" dedi. Tabanlıoğlu, binanın tasarımını Taksim Meydanı'yla bütünleştirecek şekilde bir havuz tasavvur ettiğini söyleyerek "Belki de yeni belediye başkanı buna izin verir" dedi.

Türkiye'nin modern mimari tarihinin en önemli simgelerinden biri olan ve yıkımına ilişkin tartışmalarla ülkedeki siyasi kutuplaşmanın simgelerinden biri haline gelen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasının ilk mimarının oğlu, yeni projenin de mimarı Murat Tabanlıoğlu İngiliz gazetesi Financial Times’a konuştu.

Tabanlıoğlu, eski AKM’nin yıkımı sırasında hissettiklerini ve yeni binaya ilişkin temennilerini anlattı.

Yıkılan AKM’nin 1969 yılındaki açılışına binanın mimarı olan babası Hayati Tabanlıoğlu ile birlikte gittiğini anlatan Murat Tabanlıoğlu, "Benim için bu bir aile hikâyesi. Çocukluğumdan bu yana bir şekilde [bu bina ile] bir ilgim oldu… Hâlâ dahil olmamın önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Murat Tabanlıoğlu’nun 'babasının eserinin yıkımını görmeye tahammül edemediği' belirtiliyor; ismi verilmeyen bir başka mimara dayanarak, ‘fotoğrafları bile görmek istemediği’ ifadeleri kullanılıyor. Haberde, Tabanlıoğlu’nun daha sonra yıkım alanına gidip eski AKM’nin bilet gişesinin seramik duvarları ile meşhur alüminyum spiral merdivenlerinin bir parçasını alabildiği, bu parçaların yeni binada da kullanılacağı belirtiliyor.

Financial Times, Murat Tabanlıoğlu’nun eski AKM’nin yıkımı karşısında böylesine üzülmüşken yeni binanın inşaatı için hükümetten gelen teklifi kabul etmesinin ‘bazılarına tuhaf geleceği’ yorumu yapıp habere şöyle devam ediyor: "Tabanlıoğlu normalde Erdoğan hükümetiyle çalışmayacağını ama binanın ailesi için öneminin [teklifi] kabul etmesinin öncelikli sebebi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda, Erdoğan’ın halk için bir kültür merkezi kurma yönünde açıkladığı hedefin kendisi için ‘çok önemli’ olduğunu belirtiyor. Proje üzerinde tam karar yetkisine sahip olduğunda ısrar ediyor. ‘Özgür olmasaydım bir mimar olmazdım’ diyor.”

'BİNANIN ADININ AYNI KALMASINI ERDOĞAN ÖNERDİ'



Gazete ise Tabanlıoğlu’nun bu sözleri üzerine “Türkiye’de yazarlar ve sanatçılar üzerindeki baskı düşünüldüğünde, AKM 2020’de kapılarını açtığında gösterilerini sergileyecek olan aktörler, müzisyenler, dansçılar ve yönetmenler için aynı özgürlüklerin geçerli olup olmayacağı belirsiz” yorumu yaptı.

Tabanlıoğlu söyleşide, 860 milyon TL’lik yeni kültür merkezini babasının tasarladığı binanın ‘yeniden inşa edilmiş değil, yeniden düzenlenmiş’ bir versiyonu olarak tanımladı. ‘İkinci AKM’nin orijinal eserden en çarpıcı farkı dışarıdan da görülecek dev kırmızı küre olarak göze çarparken, Murat Tabanlıoğlu “Çok şeffaf bir bina. Bütün meydandaki yaşamı değiştirecek” ifadelerini kullandı. Tabanlıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yeni binanın planlarını sunduğu toplantı hakkında da “Binanın üslubu hakkında konuşmadık. Onun için kapasite daha önemliydi” dedi. Ünlü mimar, binanın adının aynı kalmasını da Erdoğan’ın önerdiğini anlattı.

BİNAYI YANSITACAK HAVUZ PROJESİ

Tabanlıoğlu, yeni binanın tasarımını Taksim Meydanı’yla bütünleştirme arzusunda olduğunu, yapının önüne binayı yansıtacak şekilde bir havuz inşa etmek istediğini anlattı.

Gazetenin ‘siyasi açıdan böylesine tartışmalı bir yeri değiştirmesine Erdoğan’ın izin verip vermeyeceği’ yönündeki sorusuna yanıtında ise gülümseyerek ve İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın değiştiğini hatırlatarak yanıt verdi. Tabanlıoğlu hayalindeki havuz için "Belki de yeni belediye başkanı buna izin verir. Belki o da opera binasının bir parçası olur. Neden olmasın?” dedi.