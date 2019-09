Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Kimseyi işten çıkarmayacaklarını söylediler çıkardılar, bizim de yapacaklarımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-Seçimlerdeki rekor desteğiniz için size teşekkür ediyoruz. Bu tarihi başarıda katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. En büyük teşekkürü de sizlere, Konya halkına ediyorum. Bu şehir alemi aşkla bilen Mevlana Hazretleri'nin, kılıcı adaletli Sultan Keykubat'ın şehridir. Bu şehir hem tarımda hem sanayide hem kültürde hem ilimde hem de gönüllerin nuruyla beslenen tasavvufta zirveyi hiç bırakmamış bir şehirdir. Şairin dediği gibi Konya'nın altı da üstü de alimlerle doludur. İnşallah bu alimlerin mirasına en iyi şekilde sahip çıkarak çok daha büyük başarılara imza atacağız. Mevlana Hazretleri'nin emanetini koruyamazsak ona layık olamayız. Sanayide bu şehri sadece ülkemizin değil en gözde tasarım, geliştirme, üretim, ihracat merkezlerinin en üst sıralarına çıkarmazsa ecdada layık olamayız. İşte bunun için nerede ne yapıyor olursak olalım bir gözümüz hep Konya'dadır. Konya'nın yatırıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz.

-Toplam tutarı 645 milyon lira olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışını açmak üzere sizlerle bir aradayız. Bu eserler arasında çok sayıda eğitim yatırımı, öğrenci yurdu, yol, çeşitli kurumlarımızın hizmet binaları yer alıyor. Tüm bu eser ve hizmetlerin kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı ve ilçe belediyelerimizi tebrik ediyorum.



'KONYA'YA ESKİ RAKAMLARLA 51 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK'

-Konya'ya kazandırdıklarımız elbette bundan ibaret değildir. Son 17 yılda Konya'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Eski rakamla söylüyorum, son 17 yılda Konya'ya 51 katrilyon yatırım yaptık. 8 binin üzerinde derslik inşa ederek, 2 yeni devlet üniversitesi kazandırarak Konya'nın eğitim altyapısını adeta yeni baştan kurduk. Hem spor karşılaşmaları hem de etkinlikler için Konya'ya 42 bin kişilik stadyum inşa ettik. Eski stadyumu Millet Bahçesi yapıyoruz inşallah. Anneler çocuklarını yanlarına alacaklar, orada onlarla eğlenecekler. İnşaatı devam eden ve seneye açacağımız şehir hastanemiz var. Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden bin 141 kilometreye çıkardık. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Hızlı tren hatlarıyla Konya'yı Ankara'ya, İstanbul'a, Eskişehir'e bağladık. Mavi Tünel, Konya ovasının bereketini arttıracak, şehrin geleceğini şekillendirecek önemli bir yatırımdır.

-Yapılanlar elbette önemlidir. Ama asıl yeni hizmetlerin, yeni yatırımların müjdesini vermek istiyorum. İlk müjdemi veriyorum, hazır mısınız? Heyecan yapmayın. İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz. Metro hattı bugününden ziyade geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bugün Konya şehircilik bakımından ülkemizin örnek yerlerinden biriyse yarım asır önce şehrin geleceğine yapılan yatırımlara borçludur.

-Geliyorum şimdi bir başka müjdeye. Pancar üretimi Konya'nın en önemli gelir kaynaklarından biri. Nişasta bazlı şeker oranını yüzde 5'e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı yüzde 2 buçuğa kadar indiriyoruz. Çiftçilerimize 1 buçuk milyon ton ilave pancar kotası sağladık. Pancar üretiminde yüzde 10 bin artış bekliyoruz. Pancar alım fiyatını da bu yıl için ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. Nasıl iyi mi? Hayırlı olsun.

-2021 İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisinin ev sahibi olarak Konya'yı belirledik. Sonuncusu 2017 yılında Bakü'de yapılmıştı.



'CHP'Lİ BELEDİYELER SÖZLERİNİ TUTMADILAR, BİZİM DE YAPACAKLARIMIZ VAR'

-Biliyorsunuz son seçim kampanyası dönemi boyunca CHP'li belediye başkan adayları ve başlarındaki genel başkanları her konuda attılar tuttular. Her şeyi bedava yapmaktan, belediyelerinden ve iştiraklerinden hiçbir işçi çıkartmayacağına kadar vermedik söz bırakmadılar. Ne oldu? Şu anda çıkarıyorlar. Tabii ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var. Üstelik ne diyordu Bay Kemal, 'namus sözü 'diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında da ahali bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. CHP'liler önce böyle bir sözümüz yok diyerek inkar yoluna gittiler. Bunları CHP kampanyası yapan ajansa sorun dediler. İşleri güçleri yalan. İstanbul'u sel götürüyor başkan ortada yok. Adana'da Mersin'de İzmir'de Aydın'da Muğla'da pek çok yerde olup bitenleri anlatmıyorum. Karşımızda hiçbir sözün ardında duramayan bir parti ve ekibi duruyor. Kardeşlerim, böyle ne sözü ne belgenin hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde bir hükmü olmadığını da görmüş olduk. Demek ki seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar.

'İBB BAŞKANI, DİYARBAKIR'DA KİMLERLE NEYİ KONUŞUYOR?'

-Kamuoyundan gizlemek için köşe bucak kaçındıkları sözleri aynen yerine getiriyorum. İstanbul Belediye Başkanı Diyarbakır'da kimlerle neyi konuşuyor? Teröre bulaşmış olanlarla bir arada. Her fırsatta bir araya geliyorlar. Bununla da kalmayıp bölücü terör örgütüyle ilişkileri yüzünden görevden alınanların yanına koşup onlara destek veriyorlar. Terör örgütüne tavır koyamayanlarla, darbe girişiminin faillerini lanetlemeyenden belediye başkanı olmaz. İnşallah en kısa sürede gerçek yüzleri ortaya çıktığında milletten gereken cevabı alacaklar.

-Cumhurbaşkanı olarak bakanlıklarımızı, kurumlarımızı en iyi şekilde çalıştırmanın gayreti içindeyim. Belediye başkanlarımız kendi şehirlerine en güzel hizmetleri kazandırmanın peşinde koşuyor. Önümüzde 4 yıllık kesintisiz bir süre var. 2023 yılında Türkiye'yi iftiharla anlatabileceğimiz bir yere getirebiliriz. Ne sınırlarımızda kurulan terör tuzakları, ne ekonomimize yapılan saldırı ne de diğer engeller bizi alıkoyamaz.

'SİYASET KAPALI KAPILAR ARDINDA KRİZ BEKLEYEREK YAPILACAK BİR İŞ DEĞİLDİR'



-17-25 Aralık sürecinin ardından büyük gürültülerle birileri siyasete sürülmeye çalışılmıştı ama bu siyaset mühendisliği tutmadı. Millete söyleyecek sözü olmayanların gidebilecekleri tek yer bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır. Siyaset kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapılacak bir iş değildir. Siyaset ithamlarla, tehditlerle yapılacak bir iş de değildir. Siyaset yapacaksanız çıkacaksınız milletin huzuruna anlatacaksınız. Millete söyleyecek sözünüz yoksa sadece kendi nefsiniz için koşuyorsunuz demektir.

-Kısa bir süre içinde bir yıllık yönetim sisteminde neler yaptığımızı milletimizle paylaşacağız. Partimizin olağan kongre takvimini paylaşarak orada da değişim sürecinin önünü açtık. AK Parti millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez. İnşallah önümüzdeki dönem her şeyin yerli yerine oturduğu, her işin tıkır tıkır yürüdüğü bir dönem olacaktır. Bunun için sizlerin sadece desteğine değil aynı zamanda tespitlerine de ihtiyacımız var. Konya'nın her konuda olduğu gibi bu hususta da en önlerde yer alacağına inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edecek 2053 ve 2071 vizyonlarını birlikte miras bırakacağız. Cumhur İttifakı'nı asla ihmal etmeyeceğiz. Sayın Bahçeli ile attığımız kararlı adımları aynen devam ettireceğiz.