Irak'ın kuzeyine MİT destekli hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlediğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 2 сентября 2019 г.

​Açıklamada bölgede tespit edilen 5 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.