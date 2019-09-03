Otomobil koyun sürüsüne daldı: 2 yaralı

Koyunlarını yolun karşısına geçirdiği esnada Necati A., elindeki fenerle yoldan geçen araçları yavaşlatmak istedi. Bu sırada iddialara göre Yukarı Söğütönü’nden Eskişehir istikametine giden Ahmet Furkan T. idaresindeki 26 GG 276 plakalı otomobil, çobanın tuttuğu el fenerini fark etmeyerek karşıya geçmek üzere olan koyun sürüsüne daldı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olası kazalara karşı yol güvenliğini aldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ahmet Furkan T. Eskişehir Şehir Hastanesine, Necati A. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. Kazada telef olan koyunlar ise, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından yol kenarından kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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