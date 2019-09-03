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10:27 03 Eylül 2019
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    Bomonti Bira Fabrikası'nın binaları Diyanet'e devredildi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Türkiye'nin ve İstanbul'un erken sanayi miraslarından olan Bomonti Bira Fabrikası'nın birer parçası olan taşınmazlar Diyanet'e tahsis edildi.

    Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, İstanbul'un önemli simgelerinden biri olan Bomonti Bira Fabrikası'nın kalan son binaları da Diyanet’e tahsis edildi. Mimarlar Odası dava açmaya hazırlanıyor. 

    Mehmet Kapukaya
    © Fotoğraf : Twitter
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    1890 yılında Feriköy’de kurulan Bomonti Bira Fabrikası ve ona ait binaları 1998 yılında İstanbul 1 No’lu Koruma Kurulu tarafından 'korunması gereken kültür varlığı' statüsüne alınarak tescil edilmişti. 

    İstanbul’un erken sanayi miraslarından biri olan tarihi yapıyla ilgili İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı kararla 1548 ada 9-10 parsel üzerinde bulunan Hazine Maliyesi’ne ait Bomonti Bira Fabrikası’nın birer parçası olan 'Eski Malt Binası', 'Eski Silo', 'Eski Arpa Temizleme Binası' ve 'Eski Kazan Dairesi' taşınmazlarının Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisine onay verdiği ortaya çıktı. 

    OTOPARK, MESCİT VE YURT YAPILACAK

    Kurul ayrıca 13 Haziran tarihinde aldığı kararla da mimar Halil Onur’un tescilli yapıların bulunduğu alana ilişkin hazırladığı ve içinde 'mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark' bulunan projeyi de uygun bularak, söz konusu taşınmazların söküm ve yıkımına da izin verdi.

    MİMARLAR ODASI DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

    © Facebook
    Mimarlar Odası: Gençlik Parkı Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi'ne devredildi
    Kararın yargıya taşınacağını belirten Mimarlar Odası "Geri dönüşü mümkün olamayacak uygulamalara mahal verilmemesi için özellikle sit alanlarında ve korunması gerekli kültür varlıklarının bulunduğu parsellerde ortak kültür mirasımızın gelecek kuşaklara devredilmesi konusunda anayasal ve evrensel sorumluluğu bulunan belediyenizin ilgi konusu hakkına yapılan işlemlerin durdurulmasını ve tarafımıza bilgi verilmesini önemle rica ederiz” dedi. 

    Şişli Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Bektaş da, tahsis ve söküm/yıkım kararına tepki göstererek "Kent belleğinin önemli bir parçası olan Bomonti Bira Fabrikası’nın bu şekilde yıkılması kabul edilemez. Mimarlar Odası, konuyu yargıya taşıyacak, biz de davaya müdahil olmak için başvurumuzu yapacağız” ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Tolga Bektaş, Şişli, Mimarlar Odası, Mescit, Artı Gerçek, Rıfat Doğan, yurt, Otopark, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bomonti Bira Fabrikası, İstanbul
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