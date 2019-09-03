Bomonti Bira Fabrikası'nın binaları Diyanet'e devredildi

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, İstanbul'un önemli simgelerinden biri olan Bomonti Bira Fabrikası'nın kalan son binaları da Diyanet’e tahsis edildi. Mimarlar Odası dava açmaya hazırlanıyor.
İstanbul’un erken sanayi miraslarından biri olan tarihi yapıyla ilgili İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı kararla 1548 ada 9-10 parsel üzerinde bulunan Hazine Maliyesi’ne ait Bomonti Bira Fabrikası’nın birer parçası olan 'Eski Malt Binası', 'Eski Silo', 'Eski Arpa Temizleme Binası' ve 'Eski Kazan Dairesi' taşınmazlarının Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisine onay verdiği ortaya çıktı.
OTOPARK, MESCİT VE YURT YAPILACAK
Kurul ayrıca 13 Haziran tarihinde aldığı kararla da mimar Halil Onur’un tescilli yapıların bulunduğu alana ilişkin hazırladığı ve içinde 'mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark' bulunan projeyi de uygun bularak, söz konusu taşınmazların söküm ve yıkımına da izin verdi.
MİMARLAR ODASI DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Şişli Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Bektaş da, tahsis ve söküm/yıkım kararına tepki göstererek "Kent belleğinin önemli bir parçası olan Bomonti Bira Fabrikası’nın bu şekilde yıkılması kabul edilemez. Mimarlar Odası, konuyu yargıya taşıyacak, biz de davaya müdahil olmak için başvurumuzu yapacağız” ifadesini kullandı.
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