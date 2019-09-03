RTÜK'e başvuru yapmadı: Netflix, Türkiye'den ayrılacak mı?

RTÜK'ün dijital alanlarda yayın yapmak için lisans zorunluluğu getirmesinin ardından gözler Üst Kurul'a başvuran şirketlere çevrildi. Hangi şirketlerin başvuru yapıp yapmadığına dair henüz bir açıklama yapılmazken, Netflix Türkiye’nin lisans için RTÜK'e başvurmadığı belirtildi.

Türkiye'de Netflix başta olmak üzere internet üzerinden yapılan yayın platformları için getirilen lisans alma zorunluluğu yürürlüğe girdi.

Söz konusu platformların, Resmi Gazete'de 1 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) lisans başvurusu yapması gerekiyor.

Twitter hesabından konu hakkında bir paylaşım yapan Dr. Yaman Akdeniz, Netflix Türkiye’nin RTÜK’e başvuru yapmadığını açıkladı.

Akdeniz, "Şu an itibarı ile Netflix Türkiye, RTÜK'e yeni yönetmelik kapsamında internet lisansı için başvuran 320 şirket arasında yok" dedi.

Şu an itibarı ile Netflix Türkiye (@netflixturkiye) RTÜK'e yeni Yönetmelik kapsamında İnternet lisansı için başvuran 320 şirket arasında yok. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) 3 сентября 2019 г.

Akdeniz, "Netflix kuvvetle muhtemel bugün Türkiye pazarından çıkacağını açıklayacak" ifadesini kullandı.