RTÜK'e başvuru yapmadı: Netflix, Türkiye'den ayrılacak mı?

Türkiye'de Netflix başta olmak üzere internet üzerinden yapılan yayın platformları için getirilen lisans alma zorunluluğu yürürlüğe girdi.
Twitter hesabından konu hakkında bir paylaşım yapan Dr. Yaman Akdeniz, Netflix Türkiye’nin RTÜK’e başvuru yapmadığını açıkladı.
Akdeniz, "Şu an itibarı ile Netflix Türkiye, RTÜK'e yeni yönetmelik kapsamında internet lisansı için başvuran 320 şirket arasında yok" dedi.
Şu an itibarı ile Netflix Türkiye (@netflixturkiye) RTÜK'e yeni Yönetmelik kapsamında İnternet lisansı için başvuran 320 şirket arasında yok.— Yaman Akdeniz (@cyberrights) 3 сентября 2019 г.
Akdeniz, "Netflix kuvvetle muhtemel bugün Türkiye pazarından çıkacağını açıklayacak" ifadesini kullandı.
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