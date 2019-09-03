Alanya'da 6 yaşındaki Rus çocuk havuzda boğuldu

Bu talihsiz olayın Okurcalar’daki Maya World Beach otelinde meydana geldiğini ifade eden Kasimova, “Acil yardım ekibi kız çocuğunu en yakın hastaneye ulaştırdı ama sağlık personelinin tüm çabalarına rağmen kız çocuğu kurtarılamadı. Antalya’daki başkonsolosluğumuz jandarma ve otel yönetimiyle irtibata geçerek olayın ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyor” diye açıkladı.

Büyükelçilik, Antalya Valiliği’ne resmi başvuruda bulunarak Rus vatandaşların hayatını kaybettiği olayların titizlikle araştırılması ve sorumluların cezalandırılması talebinde bulundu.