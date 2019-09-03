Alanya'da 6 yaşındaki Rus çocuk havuzda boğuldu

Büyükelçilik, Antalya Valiliği’ne resmi başvuruda bulunarak Rus vatandaşların hayatını kaybettiği olayların titizlikle araştırılması ve sorumluların cezalandırılması talebinde bulundu.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü İrina Kasimova, Alanya’da tatil yapan 6 yaşındaki bir Rus kız çocuğunun konakladığı otelin havuzunda boğularak hayatını kaybettiğini belirtti.
Büyükelçilik, Antalya Valiliği’ne resmi başvuruda bulunarak Rus vatandaşların hayatını kaybettiği olayların titizlikle araştırılması ve sorumluların cezalandırılması talebinde bulundu.
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