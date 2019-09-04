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13:40 04 Eylül 2019
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    Ofis, memur, çalışan

    İzmir Barosu’ndan kadınlara regl izni

    © AA /
    Türkiye
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    İzmir Barosu kadın çalışanlarına her ayın belli bir günü menstrüasyon (regl) izni verme kararı aldı.

    İzmir Barosu Yönetim Kurulu, aldığı bir kararla Baro’nun kadın çalışanlarına her ayın belirledikleri bir günü menstrüasyon (regl) izni verme kararı aldı.

    Sera Kadıgil
    © AA / Erçin Top
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    BirGün’ün haberine göre kararı personelle düzenlenen bir kokteylde duyuran İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, İzmir Barosu’nun her alanda kadını güçlendirmeye, kadınları hayatın içerisinde var olmaya yönelik birçok iş yaptığını ifade ederek, “bunu aynı zamanda bizimle birlikte çalışan çalışma arkadaşlarımız için de yapmamız gerektiği düşündük ve her kadın arkadaşımıza ayın kendi belirlediği gününde bir gün regl izni verme kararı aldık” dedi.

    ‘BİZ KADINLAR OLARAK DÜNYAYI VAR EDİYORUZ’

    Kadınların doğdukları günden itibaren varoluşlarından utanmaları, doğallıklarını kabul etmemeleri ve bunu saklamalarının beklendiğini söyleyen Av. Perihan Çağrışım Kayadelen “biz kadınlar olarak dünyayı var ediyoruz, dünyayı gerçekleştiriyoruz. O yüzden tüm kadın arkadaşlarımıza bu izin hayırlı olsun” dedi.

    Regl / Tampon
    © AFP 2019 / LOIC VENANCE
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    İzmir Barosu’nun Türkiye’de bir ilk olarak aldığı yönetim kurulu kararı şöyle:

    "İzmir Barosu, 111 yıllık haklar ve özgürlükler mücadelesi tarihiyle, her zaman insan hakları ve hukukun savunulmasında öncü olmuştur. Doğa katliamlarına, hayvanlara yapılan eziyetlere, işkence ve kötü muameleye, çocuk istismarına, kadına yönelik şiddete karşı var gücüyle mücadele etmiştir.

    Bu bilinçle göreve geldiğimiz günden beri İzmir'i özgürlüklerin başkenti yapmak için çalışıyoruz. İzmir Barosu olarak biliyoruz ki, bir şehri özgürleştirmenin en temel yollarından biri, kadınları özgürleştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisini sağlamaktır.

    İtalya'da çalışan kadınlar
    © AFP 2019 / MARCO BERTORELLO
    İtalya’da çalışan kadınlar için ‘regl izni’ teklifi
    Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların doğuştan sahip olduğu özelliklerini görmezden gelen politikaların bir kenara bırakılmasıyla ve kadını tüm varoluşuyla gözeten uygulamalarla gerçekleşecektir.

    Şehrimizdeki ve ülkemizdeki kadınlara verdiğimiz sözü tutmak için her alanda çalışırken, baromuzda çalışan kadın arkadaşlarımızın haklarını da gözetiyoruz.

    İzmir Barosu olarak, baromuz bünyesinde çalışan kadın arkadaşlarımıza ayda 1 gün, menstrüasyon (regl) izni verilmesine karar vermiş bulunuyoruz. Benzer kararların, kadının çalışma şartlarının iyileştirilmesindeki önemini bilerek tüm diğer kurumlarda da uygulama alanı bulmasını diliyoruz."

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    Etiketler:
    Perihan Çağrışım Kayadelen, BirGün, regl, Kadın, İzmir Barosu
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