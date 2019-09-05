Akit yazarı: Bu memleketin bekçisi Erdoğan'dır, devletimiz şimdiye kadar böyle bir bekçi görmedi

Yeni Akit yazarı Hüseyin Öztürk, 'Yıktınız perdeyi eylediniz viran Davutoğlu ile Babacan' başlıklı bugünkü yazısında AK Parti'den ayrılarak yeni parti girişimlerinde bulunan söz konusu isimleri eleştirdi.

Babacan ve Davutoğlu'nun 'sevilmelerinin sebebinin' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaları olduğunu belirten Öztürk, "İnsan birini sevince yanındakileri de sever. R. Tayyip Erdoğan sevilince, haliyle yanındakiler sevilir. Davutoğlu ve Babacan Beylerin sevilmelerinin sebebi de buydu. Yoksa Erdoğan’a kadar kimse onları tanımaz bilmezdi. Hatta aldıkları oylar da Erdoğan’a verilen oylardı" ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca, Davutoğlu ile Babacan'ın 'büyük evi dağıttıklarını' söyledi ve "Büyük aileyi darmadağın edenler rahat yüzü görmezler" dedi.

Öztürk'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Bu memleketin bekçisi Erdoğan’dır. Devletimiz şimdiye kadar böyle bir bekçi görmedi. Önüne gelen senelerce devletimizi de milletimizi de öksüz çocuk döver gibi dövdü.

Bir tek Erdoğan delikanlı çıktı ve ‘durun hele’ ne oluyor dedi de başımızı yerden kaldırdı. Memleket, millet kendine geldi.

Erdoğan neyi eksik etti de bunlar tamamlayacak. Hele bir de ikisine de ortak olmak isteyen biri var ki, evlerden ırak olsun.

© AP Photo / Burhan Özbilici Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan, Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun özel dosyalarını açacak

Bizim buralarda insanın en çok zoruna giden şey nedir bilir misin? Büyük evi dağıtmaktır. Büyük aileyi dağıtarak, perdeyi yıkıp viran etmektir.

Büyük aileyi darmadağın edenler rahat yüzü görmezler, kimseye de göstermezler. Bunlar büyük ailenin dağılmasına sebep olurlarsa ne kendileri ne millet iflah olmaz.

Avrupa'nın da istediği bu değil mi?"