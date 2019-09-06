Güngören Belediyesi'nden emniyete araç tahsisi kararı

'SOYLU, İMAMOĞLU'NUN PEJMÜRDE EDECEĞİNE EMNİYET'İN İHTİYAÇLARINI KARŞILASIN'
Karar Güngören Belediye Meclisi oturumunda oybirliği ile kabul edildi. Ancak CHP'li Meclis Üyesi Ali Şar kararla ilgili eleştirilerde bulundu. Şar, “Kiralanacak araçlar Güngören Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak. Her kurumun ayrı bütçeleri var. Belediye olarak biz bu ihtiyaçları karşılayabiliyoruz ancak bu kurumlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı. İçişleri Bakanlığı aslında bu kurumların araç ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. Ama Güngören'de bu gerçekleştirilememiş” dedi.
Şar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'pejmürde ederiz' açıklamasına atıf yaparak “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu ‘pejmürde edeceğine' emniyetin ihtiyaçları olan araçları sağlama konusunda çaba göstersin, bu araçları sağlasın. Ama görüyoruz ki bu konuda yeterli olamamış. Biz CHP olarak yine de bu ihtiyaçların karşılanması için evet oyu vereceğiz” diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü’nün ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalınca Güngören Belediye Başkanlığı 10 binek araç, bir de Passat makam arabası alıp İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis etmek için meclisten yetki aldı. İçişleri Bakanı’nı asli işini yapmaya davet ettik. pic.twitter.com/ZM75dUyIEL— Ali ŞAR (@alisar_) September 5, 2019
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