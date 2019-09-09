Selvi: AK Parti yöneticisi 'Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra' dedi

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Erdoğan'ın kabine değişikliği yapacağına ilişkin söylentilere yer verdi ve bir AK Parti yöneticisinin "Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra" dediğini aktardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kabine değişikliği ne zaman?' başlıklı bugünkü yazısında AK Parti'nin 5 Eylül gecesi kulislerde kabine değişikliği ile çalkalandığını söyleyerek "Güvenilir kaynaklar doğrulamadı ama biz yine de o geceyi diken üstünde geçirdik. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinin ardından da benzer bir gece yaşanmıştı" diye yazdı.

Selvi, 5 Eylül Perşembe gecesi yaşanan bu hareketliliği paylaştığı bir parti yöneticisinin, "Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra" dediğini aktardı.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Kabine değişikliği sorulduğunda Erdoğan, 'Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız, siparişle bu işler olmaz' demişti. Erdoğan, kabine değişikliğiyle ilgili haberlerin mürekkebi kurumadan bakanlarını değiştiren bir lider değil. Hatta yazılıp konuştuğu zaman değiştirecekse de değiştirmiyor. Zamanlamasını ve çerçevesini kendisinin belirlediği zamanlarda yapıyor. Bu kez de öyle olacak gibi. Perşembe gecesi yaşadığımız hareketliliği paylaştığım bir parti yöneticisi, 'Bu işleri bilen birisinin bana söylediğine göre kabine değişikliği 2-3 ay sonra' dedi."