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17:56 11 Eylül 2019
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    Berkay Şahin - Özlem Ada Şahin

    Özlem Ada Şahin’den Arda Turan açıklaması: Bu adam bir suçludur

    © AA / Başak Akbulut Yazar
    Türkiye
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    Şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, 'ruhsatsız silah taşıma', 'korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası alan futbolcu Arda Turan'ın kendisini taciz ettiğini öne sürerek, "Bu adam bir suçludur" dedi

    İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taciz iddialarıyla ilgili delil yetersizliğinden beraat eden Arda Turan, ‘ruhsatsız silah taşıma’, ‘korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı.

    Arda Turan
    © Fotoğraf : DHA
    Arda Turan- Berkay davasında 3. duruşmada karar çıktı
    Mahkeme, hapis cezalarıyla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 

    'ÇOCUKLARIN BU ŞAHSI ÖRNEK ALARAK BÜYÜMESİNDEN KORKUYORUM'

    Arda Turan ve Berkay'ın ardından bir açıklama da ünlü şarkıcının eşi Özlem Ada Şahin’den geldi.

    Özlem Ada'nın açıklaması şöyle:

    “Öncelikle benim yaşadığım olay açıkça, bir süredir ülke gündemini etkileyen ve her konumda yüzlerce insanın lanetlediği kadına şiddet olaylarının bir başka görünümüdür, kaynağıdır, bu algının temelidir. Bir kadının özgürce taciz edilmeden bir birey olarak hayatını sürdürebilmesinin önündeki en büyük engel; bugün verilen karar ve benzeri kararlardır. Malum şahıs sevinç nidalarıyla duyurduğu gibi böyle bir suç işlemediği için beraat etmemiştir, sadece yeterli delil bulunamadığı için beraat etmiştir. Hukuksuzlukla dolu bu kararın gerekçesi ise ortam karanlık olduğu için ve kimse duymadığı için tacizin ispatlanamamasıdır.

    'BİR KADIN KİMSE DUYMADAN, GÖRMEDEN TACİZE UĞRAYABİLİR DEMENİN BİR BAŞKA ŞEKLİDİR BENCE BU KARAR'

    Berkay Şahin - Özlem Ada Şahin
    © AA / Başak Akbulut Yazar
    Berkay Şahin'den Arda Turan'a: Özür dilesin ve konu kapansın
    Bir kadın akşam bir sokakta, arkadaşıyla bir mekanda, sinemada, toplu taşımada kimse duymadan kimse görmeden tacize uğrayabilir demenin bir başka şeklidir bence bu karar. Bu şahıs, eşimle birlikte olduğum bir mekanda kulağıma malum cümleleri söyleyebilecek kadar cüretkar ve bunun ortaya çıkmayacağından, çıksa dahi gerekli cezayı almayacağından emindir.

    Açıkça hem toplumun erkek olarak ona verdiğini hem de maddi gücünün ona sağladığını düşündüğü tüm imkanların arkasına sığınmış ve üzülerek gördük ki, ne yazık ki amacına da ulaşmıştır. Dikkat çekmek isterim ki yalnızca beraat kararını herkese duyuran bu tanınmış kişi 3 adet suçtan 2 yıl 8 ay ceza almıştır. Bakın bu adam bir suçludur. Nitekim bu cezanın verilmesinin sebebi olan, eşim Berkay'la bu şahsın tüm basına yansımış ve daha öncesinden hiçbir neden bulunmamışken dahil olduğu kavganın esas sebebi de beraat ettim dediği olaydır.

    'DAVAMIN ARKASINDA DURACAĞIM VE PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

    © DHA /
    Arda Turan-Berkay Şahin duruşmasından: 'Berkay'ı sakinleştirmeye çalışırken Burak Yılmaz bana küfür etti'
    Bu ve benzeri olayları yaşayan, yaşamak zorunda bırakılan, yaşama ihtimali olan tüm kadınlar adına ve bu şahsı örnek alarak büyüyeceğinden korku duyduğum çocuklar adına, bu düşünceyi yıkmak için davamın arkasında duracağımı ve peşini bırakmayacağımı bildiririm. İtirazlarımız sonucunda karar hukuken değişmese dahi, vicdanen onun ve tüm destekçilerinin yakasını bırakmamasını temenni ediyorum.”

    Etiketler:
    suçlu, suç, Tepki, Özür, Dava, Mahkeme, Cinsel taciz, Arda Turan, Özlem Ada Şahin, Berkay Şahin
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